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ХЕБК Гамбург - Боруссия Д 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
ХЕБК Гамбург
ХЕБК Гамбург
0 : 5
Боруссия Д
Боруссия Д
Составы команд
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
12ГерманияврЯнник Шон
46'
33ГерманиязщКристофер Грюневальд
15ГерманиязщЯнек Вреде
24ГерманиязщЮлиус Штегеман
18ГерманиязщЙорма Эггерс
27ГерманиязщЛионель фон Цитцевиц
17ГерманияпзРоберт Шик
54'
8ГерманияпзПит Ольдаг
54'
11ГерманияпзХаммед Навац
7ГерманияпзТйорвен Кёхлер
67'
21ГерманияпзФабиан Лемке
67'
1ГерманияврНильс Аман
46'
3ГерманияпзЛаурель Ауг
54'
22ГерманиянпМозес Магенс
54'
5ГерманияпзСемир Демирович
67'
10ГерманияпзМальте Вильхельм
67'
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
3ГерманиязщВальдемар Антон
66'
39ИталиязщФилиппо Мане
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
46'
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
58'
25НидерландыпзЙоей Верман
8ГерманияпзФеликс Нмеча
46'
20АвстрияпзМарсель Забитцер
40ИталияпзСамуэле Инасио
77'
41СШАнпМатис Альберт
21ПортугалиянпФабиу Силва
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
46'
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
46'
36Бразилиязщ Kaua Prates
58'
49ИталиязщЛука Реджани
66'
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
77'
Запасные
16ГерманиязщМухаммет Актюрк
19ГерманиязщМагнус Нагель
20ГерманиязщФилипп Оннен
6ГерманияпзЛука Гарсия
30ГерманияврПатрик Древес
22ФранциязщЖоан Гаду
7АнглияпзДжоб Беллингем
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияФилипп Облох
ХорватияНико Ковач
Голы
Янек Вреде
0:1
34'
Даниэль Свенссон
Юлиан Рюэрсон
0:2
36'
Самуэле Инасио
Марсель Забитцер
0:3
41'
Самуэле Инасио
0:4
45+2'
Фабиу Силва
Йоей Верман
0:5
59'
Наказания
Хаммед Навац
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ХЕБК Гамбург - Боруссия Д, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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