ХЕБК Гамбург - Боруссия Д 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
ХЕБК Гамбург
0 : 5
Боруссия Д
Составы команд
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
|12
|вр
|Янник Шон
46'
|33
|зщ
|Кристофер Грюневальд
|15
|зщ
|Янек Вреде
|24
|зщ
|Юлиус Штегеман
|18
|зщ
|Йорма Эггерс
|27
|зщ
|Лионель фон Цитцевиц
|17
|пз
|Роберт Шик
54'
|8
|пз
|Пит Ольдаг
54'
|11
|пз
|Хаммед Навац
|7
|пз
|Тйорвен Кёхлер
67'
|21
|пз
|Фабиан Лемке
67'
|1
|вр
|Нильс Аман
46'
|3
|пз
|Лаурель Ауг
54'
|22
|нп
|Мозес Магенс
54'
|5
|пз
|Семир Демирович
67'
|10
|пз
|Мальте Вильхельм
67'
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
66'
|39
|зщ
|Филиппо Мане
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
46'
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
58'
|25
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
46'
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|40
|пз
|Самуэле Инасио
77'
|41
|нп
|Матис Альберт
|21
|нп
|Фабиу Силва
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
46'
|14
|нп
|Максимилиан Байер
46'
|36
|зщ
|Kaua Prates
58'
|49
|зщ
|Лука Реджани
66'
|19
|пз
|Константинос Карецас
77'
Запасные
|16
|зщ
|Мухаммет Актюрк
|19
|зщ
|Магнус Нагель
|20
|зщ
|Филипп Оннен
|6
|пз
|Лука Гарсия
|30
|вр
|Патрик Древес
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Филипп Облох
|Нико Ковач
Голы
Янек Вреде
0:1
34'
Даниэль Свенссон
Юлиан Рюэрсон
0:2
36'
Самуэле Инасио
Марсель Забитцер
0:3
41'
Самуэле Инасио
0:4
45+2'
Фабиу Силва
Йоей Верман
0:5
59'
Наказания
Хаммед Навац
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ХЕБК Гамбург - Боруссия Д, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.