ХЕБК Гамбург - Боруссия Д 1 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 ХЕБК Гамбург 0 : 5 Боруссия Д Составы команд ХЕБК Гамбург Боруссия Д Дортмунд 12 вр Янник Шон 46' 33 зщ Кристофер Грюневальд 15 зщ Янек Вреде 24 зщ Юлиус Штегеман 18 зщ Йорма Эггерс 27 зщ Лионель фон Цитцевиц 17 пз Роберт Шик 54' 8 пз Пит Ольдаг 54' 11 пз Хаммед Навац 7 пз Тйорвен Кёхлер 67' 21 пз Фабиан Лемке 67' 1 вр Нильс Аман 46' 3 пз Лаурель Ауг 54' 22 нп Мозес Магенс 54' 5 пз Семир Демирович 67' 10 пз Мальте Вильхельм 67' 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 3 зщ Вальдемар Антон 66' 39 зщ Филиппо Мане 26 зщ Юлиан Рюэрсон 46' 24 пз Даниэль Свенссон 58' 25 пз Йоей Верман 8 пз Феликс Нмеча 46' 20 пз Марсель Забитцер 40 пз Самуэле Инасио 77' 41 нп Матис Альберт 21 нп Фабиу Силва 17 пз Карни Чуквуэмека 46' 14 нп Максимилиан Байер 46' 36 зщ Kaua Prates 58' 49 зщ Лука Реджани 66' 19 пз Константинос Карецас 77' Запасные 16 зщ Мухаммет Актюрк 19 зщ Магнус Нагель 20 зщ Филипп Оннен 6 пз Лука Гарсия 30 вр Патрик Древес 22 зщ Жоан Гаду 7 пз Джоб Беллингем 9 нп Серу Гирасси Главные тренеры Филипп Облох Нико Ковач Голы Янек Вреде 0:1 34' Даниэль Свенссон Юлиан Рюэрсон 0:2 36' Самуэле Инасио Марсель Забитцер 0:3 41' Самуэле Инасио 0:4 45+2' Фабиу Силва Йоей Верман 0:5 59' Наказания Хаммед Навац 72'

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