Динамо Москва - Ахмат 3 сентября обзор матча Дата публикации: 03-09-2026 Динамо М 3 : 0 Ахмат Составы команд Динамо М Москва Ахмат Грозный 31 вр Игорь Лещук 7 зщ Дмитрий Скопинцев 6 зщ Роберто Фернандес 81' 2 зщ Николас Маричаль 56 зщ Леон Зайдензаль 60 пз Тимофей Маринкин 74 пз Даниил Фомин 46' 24 пз Луис Чавес 57' 88 пз Виктор Окишор 17 нп Ульви Бабаев 46' 33 нп Иван Сергеев 57' 15 пз Данил Глебов 46' 91 нп Ярослав Гладышев 46' 10 пз Бителло 57' 70 нп Константин Тюкавин 57' 57 зщ Давид Рикардо 81' 88 вр Гиорги Шелия 8 зщ Мирослав Богосавац 5 зщ Клисман Цаке 4 зщ Турпал-Али Ибишев 81 зщ Максим Сидоров 6 пз Калиду Сидибе 18 пз Жулио Ромау 46' 17 пз Эгаш Касинтура 75' 23 нп Галымжан Кенжебек 46' 20 нп Максим Самородов 76 нп Эральд Максути 69' 11 пз Исмаэл Силва 46' 7 нп Лечи Садулаев 46' 13 нп Мохамед Конате 69' 19 пз Сергей Пряхин 75' Запасные 1 вр Курбан Расулов 51 вр Руслан Джиоев 4 зщ Хуан Хосе Касерес 55 зщ Максим Осипенко 11 нп Артур Гомес 71 вр Расул Мицаев 1 вр Вадим Ульянов 95 зщ Арсен Адамов 54 зщ Кирилл Кистенев 87 пз Ахмед Эльбердов 10 пз Кирилл Щетинин 70 пз Абакар Гаджиев 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Сандро Шварц Станислав Саламович Черчесов Голы Иван Сергеев Даниил Фомин 1:0 43' Ярослав Гладышев 2:0 53' Константин Тюкавин Ярослав Гладышев 3:0 79' Наказания Клисман Цаке 21' Галымжан Кенжебек 36' Исмаэл Силва 49' Данил Глебов 77' Дмитрий Скопинцев 88'

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