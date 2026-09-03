Динамо Москва - Ахмат 3 сентября обзор матча
Дата публикации: 03-09-2026
Динамо М
3 : 0
Ахмат
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
|31
|вр
|Игорь Лещук
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
81'
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|74
|пз
|Даниил Фомин
46'
|24
|пз
|Луис Чавес
57'
|88
|пз
|Виктор Окишор
|17
|нп
|Ульви Бабаев
46'
|33
|нп
|Иван Сергеев
57'
|15
|пз
|Данил Глебов
46'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
46'
|10
|пз
|Бителло
57'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
57'
|57
|зщ
|Давид Рикардо
81'
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|18
|пз
|Жулио Ромау
46'
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
75'
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
46'
|20
|нп
|Максим Самородов
|76
|нп
|Эральд Максути
69'
|11
|пз
|Исмаэл Силва
46'
|7
|нп
|Лечи Садулаев
46'
|13
|нп
|Мохамед Конате
69'
|19
|пз
|Сергей Пряхин
75'
Запасные
|1
|вр
|Курбан Расулов
|51
|вр
|Руслан Джиоев
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|11
|нп
|Артур Гомес
|71
|вр
|Расул Мицаев
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|54
|зщ
|Кирилл Кистенев
|87
|пз
|Ахмед Эльбердов
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Станислав Саламович Черчесов
Голы
Иван Сергеев
Даниил Фомин
1:0
43'
Ярослав Гладышев
2:0
53'
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
3:0
79'
Наказания
Клисман Цаке
21'
Галымжан Кенжебек
36'
Исмаэл Силва
49'
Данил Глебов
77'
Дмитрий Скопинцев
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Ахмат, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.