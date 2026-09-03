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Динамо Москва - Ахмат 3 сентября обзор матча

Дата публикации: 03-09-2026
Динамо М
Динамо М
3 : 0
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
31РоссияврИгорь Лещук
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
81'
2УругвайзщНиколас Маричаль
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
60РоссияпзТимофей Маринкин
74РоссияпзДаниил Фомин
46'
24МексикапзЛуис Чавес
57'
88РоссияпзВиктор Окишор
17РоссиянпУльви Бабаев
46'
33РоссиянпИван Сергеев
57'
15РоссияпзДанил Глебов
46'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
46'
10Бразилияпз Бителло
57'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
57'
57БразилиязщДавид Рикардо
81'
88РоссияврГиорги Шелия
8СербиязщМирослав Богосавац
5АлбаниязщКлисман Цаке
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
81РоссиязщМаксим Сидоров
6МалипзКалиду Сидибе
18БразилияпзЖулио Ромау
46'
17АнголапзЭгаш Касинтура
75'
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
46'
20КазахстаннпМаксим Самородов
76АлбаниянпЭральд Максути
69'
11БразилияпзИсмаэл Силва
46'
7РоссиянпЛечи Садулаев
46'
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
69'
19РоссияпзСергей Пряхин
75'
Запасные
1РоссияврКурбан Расулов
51РоссияврРуслан Джиоев
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
55РоссиязщМаксим Осипенко
11БразилиянпАртур Гомес
71РоссияврРасул Мицаев
1РоссияврВадим Ульянов
95РоссиязщАрсен Адамов
54РоссиязщКирилл Кистенев
87РоссияпзАхмед Эльбердов
10РоссияпзКирилл Щетинин
70РоссияпзАбакар Гаджиев
97РоссиянпАлексей Касаджиков
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Голы
Иван Сергеев
Даниил Фомин
1:0
43'
Ярослав Гладышев
2:0
53'
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
3:0
79'
Наказания
Клисман Цаке
21'
Галымжан Кенжебек
36'
Исмаэл Силва
49'
Данил Глебов
77'
Дмитрий Скопинцев
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Ахмат, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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