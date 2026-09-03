Палермо - Мантова 3 сентября обзор матча
Дата публикации: 03-09-2026
Палермо
5 : 2
Мантова
Составы команд
Палермо
Палермо
Мантова
Мантова
|14
|вр
|Маттия Фортин
|84
|зщ
|Томмазо Кассандро
|96
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
61'
|93
|зщ
|Федерико Барба
|33
|зщ
|Андреа Боццолан
|6
|пз
|Клаудио Гомес
73'
|24
|пз
|Науэль Эстевес
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
46'
|5
|пз
|Антонио Палумбо
61'
|9
|нп
|Доминик Вавассори
|99
|нп
|Алессандро Габриэллони
61'
|17
|нп
|Деннис Йонсен
46'
|29
|зщ
|Патрик Педа
61'
|23
|пз
|Эрнани
61'
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
61'
|8
|пз
|Якопо Сегре
73'
|22
|вр
|Франческо Барди
|58
|зщ
|Томмазо Дель Лунго
77'
|29
|зщ
|Stefano Cella
|27
|пз
|Alessio Castellini
|21
|пз
|Симоне Тримболи
14'
|25
|пз
|Лоренцо Игнаккити
|11
|пз
|Ismale Cajazzo
46'
|8
|пз
|Рареш Илие
|50
|нп
|Fahem Benaissa-Yahia
|71
|нп
|Федерико Чинетти
46'
|9
|нп
|Этторе Глиоцци
60'
|80
|пз
|Рашид Куда
14'
|41
|пз
|Жонатан Силва
46'
|19
|нп
|Francesco Ruocco
46'
|99
|нп
|Ваня Влахович
60'
|5
|зщ
|Бодин Томашевич
77'
Запасные
|12
|вр
|Манфреди Неспола
|1
|вр
|Маттиа Перин
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|13
|зщ
|Маттья Бани
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|32
|зщ
|Пьетро Чеккарони
|10
|пз
|Филиппо Раноккья
|12
|вр
|Мануэль Гаспарини
|1
|вр
|Лукас Джемелло
|75
|зщ
|Эман Кошпо
|6
|пз
|Jean-Pierre Longonda
|20
|пз
|Флавио Паолетти
|10
|пз
|David Wieser
|18
|Sambaly Keita
|33
|Cristian Marai
Главные тренеры
|Филиппо Индзаги
Голы
Габриэл Стрефезза
Клаудио Гомес
1:0
9'
Антонио Палумбо
2:0
45+6'
Francesco Ruocco
2:1
52'
Рашид Куда
Рареш Илие
2:2
55'
Йоэль Похьянпало
Деннис Йонсен
3:2
70'
Деннис Йонсен
Якопо Сегре
4:2
89'
Йоэль Похьянпало
Доминик Вавассори
5:2
90+5'
Наказания
Рареш Илие
44'
Алессандро Габриэллони
59'
Филиппо Раноккья
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Палермо - Мантова, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.