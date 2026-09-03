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Палермо - Мантова 3 сентября обзор матча

Дата публикации: 03-09-2026
Палермо
Палермо
5 : 2
Мантова
Мантова
Составы команд
Палермо
Палермо
Мантова
Мантова
14ИталияврМаттия Фортин
84ИталиязщТоммазо Кассандро
96ИталиязщДжанджакомо Маньяни
61'
93ИталиязщФедерико Барба
33ИталиязщАндреа Боццолан
6ФранцияпзКлаудио Гомес
73'
24АргентинапзНауэль Эстевес
7БразилияпзГабриэл Стрефезза
46'
5ИталияпзАнтонио Палумбо
61'
9ИталиянпДоминик Вавассори
99ИталиянпАлессандро Габриэллони
61'
17НорвегиянпДеннис Йонсен
46'
29ПольшазщПатрик Педа
61'
23Бразилияпз Эрнани
61'
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
61'
8ИталияпзЯкопо Сегре
73'
22ИталияврФранческо Барди
58ИталиязщТоммазо Дель Лунго
77'
29ИталиязщStefano Cella
27ИталияпзAlessio Castellini
21ИталияпзСимоне Тримболи
14'
25ИталияпзЛоренцо Игнаккити
11ФранцияпзIsmale Cajazzo
46'
8РумынияпзРареш Илие
50ФранциянпFahem Benaissa-Yahia
71ИталиянпФедерико Чинетти
46'
9ИталиянпЭтторе Глиоцци
60'
80ИталияпзРашид Куда
14'
41БразилияпзЖонатан Силва
46'
19ИталиянпFrancesco Ruocco
46'
99СербиянпВаня Влахович
60'
5ЧерногориязщБодин Томашевич
77'
Запасные
12ИталияврМанфреди Неспола
1ИталияврМаттиа Перин
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
13ИталиязщМаттья Бани
27ИталиязщНикколо Пьероцци
32ИталиязщПьетро Чеккарони
10ИталияпзФилиппо Раноккья
12ИталияврМануэль Гаспарини
1ИталияврЛукас Джемелло
75Босния и ГерцеговиназщЭман Кошпо
6БельгияпзJean-Pierre Longonda
20ИталияпзФлавио Паолетти
10ИталияпзDavid Wieser
18ФранцияSambaly Keita
33ИталияCristian Marai
Главные тренеры
ИталияФилиппо Индзаги
Голы
Габриэл Стрефезза
Клаудио Гомес
1:0
9'
Антонио Палумбо
2:0
45+6'
Francesco Ruocco
2:1
52'
Рашид Куда
Рареш Илие
2:2
55'
Йоэль Похьянпало
Деннис Йонсен
3:2
70'
Деннис Йонсен
Якопо Сегре
4:2
89'
Йоэль Похьянпало
Доминик Вавассори
5:2
90+5'
Наказания
Рареш Илие
44'
Алессандро Габриэллони
59'
Филиппо Раноккья
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Палермо - Мантова, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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