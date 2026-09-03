Палермо - Мантова 3 сентября обзор матча Дата публикации: 03-09-2026 Палермо 5 : 2 Мантова Составы команд Палермо Палермо Мантова Мантова 14 вр Маттия Фортин 84 зщ Томмазо Кассандро 96 зщ Джанджакомо Маньяни 61' 93 зщ Федерико Барба 33 зщ Андреа Боццолан 6 пз Клаудио Гомес 73' 24 пз Науэль Эстевес 7 пз Габриэл Стрефезза 46' 5 пз Антонио Палумбо 61' 9 нп Доминик Вавассори 99 нп Алессандро Габриэллони 61' 17 нп Деннис Йонсен 46' 29 зщ Патрик Педа 61' 23 пз Эрнани 61' 20 нп Йоэль Похьянпало 61' 8 пз Якопо Сегре 73' 22 вр Франческо Барди 58 зщ Томмазо Дель Лунго 77' 29 зщ Stefano Cella 27 пз Alessio Castellini 21 пз Симоне Тримболи 14' 25 пз Лоренцо Игнаккити 11 пз Ismale Cajazzo 46' 8 пз Рареш Илие 50 нп Fahem Benaissa-Yahia 71 нп Федерико Чинетти 46' 9 нп Этторе Глиоцци 60' 80 пз Рашид Куда 14' 41 пз Жонатан Силва 46' 19 нп Francesco Ruocco 46' 99 нп Ваня Влахович 60' 5 зщ Бодин Томашевич 77' Запасные 12 вр Манфреди Неспола 1 вр Маттиа Перин 3 зщ Томмазо Ауджелло 13 зщ Маттья Бани 27 зщ Никколо Пьероцци 32 зщ Пьетро Чеккарони 10 пз Филиппо Раноккья 12 вр Мануэль Гаспарини 1 вр Лукас Джемелло 75 зщ Эман Кошпо 6 пз Jean-Pierre Longonda 20 пз Флавио Паолетти 10 пз David Wieser 18 Sambaly Keita 33 Cristian Marai Главные тренеры Филиппо Индзаги Голы Габриэл Стрефезза Клаудио Гомес 1:0 9' Антонио Палумбо 2:0 45+6' Francesco Ruocco 2:1 52' Рашид Куда Рареш Илие 2:2 55' Йоэль Похьянпало Деннис Йонсен 3:2 70' Деннис Йонсен Якопо Сегре 4:2 89' Йоэль Похьянпало Доминик Вавассори 5:2 90+5' Наказания Рареш Илие 44' Алессандро Габриэллони 59' Филиппо Раноккья 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Палермо - Мантова, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.