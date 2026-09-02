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Удинезе - Венеция 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Удинезе
Удинезе
2 : 1
Венеция
Венеция
Составы команд
Удинезе
Удине
Венеция
Венеция
41ПольшаврБартош Мрозек
13ИталиязщНиколо Бертола
46'
27БельгиязщКристиан Кабазель
85'
28ФранциязщУмар Соле
20КолумбиязщХуан Арисала
23КосовопзМергим Войвода
72'
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
38ШотландияпзЛеннон Миллер
46ИспанияпзУнай Гомес
72'
15Кот-д&#039;ИвуарнпВакун Байо
9АнглиянпКинан Дэвис
60'
14ИрландиязщДжеймс Абанква
46'
7СенегалнпИдрисса Гейе
60'
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
72'
6ИспанияпзОйер Саррага
72'
77КамерунзщЭнсо Эбосс
85'
96ИталияврЛоренцо Монтипо
25МароккозщРедуан Халал
17ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
95ИспаниязщAle Gomes
72'
20БельгиязщРичи Саградо
21ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
72'
30ИталияпзМаттео Дагассо
82'
19ШвейцарияпзСимон Зом
14ПортугалияпзТьерри Коррея
7КосовонпАльбион Рахмани
74'
29ГерманиянпЛион Лаубербах
82'
5НидерландызщРидгесиано Хапс
72'
8ИспаниянпЛамин Фанн
72'
56ПольшапзКорнель Лисман
74'
55ИталияпзСимоне Панада
82'
45НигериянпАкор Адамс
82'
Запасные
93ИталияврДаниэле Паделли
99ИталияврЭдоардо Пьяна
4СловенияпзСанди Ловрич
24ПольшапзЯкуб Пётровски
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
79СловенияпзДавид Пейичич
45БолгариянпДжулио Винчати
23ИталияврМаттео Гранди
28ИталияврAlessio Pozzi
15БразилиязщЖуан Жесус
70ИталиязщПаскуале Маццокки
3БельгиязщЙоэль Шингтьен
36ИталияпзLorenzo Berardi
6СШАпзДжанлука Бузио
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
Голы
Ричи Саградо
0:1
9'
Вакун Байо
Мергим Войвода
1:1
34'
Вакун Байо
Кинан Дэвис
2:1
53'
Наказания
Николо Бертола
11'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Венеция, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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