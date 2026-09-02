Удинезе - Венеция 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Удинезе
2 : 1
Венеция
Составы команд
Удинезе
Удине
Венеция
Венеция
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|13
|зщ
|Николо Бертола
46'
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
85'
|28
|зщ
|Умар Соле
|20
|зщ
|Хуан Арисала
|23
|пз
|Мергим Войвода
72'
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|38
|пз
|Леннон Миллер
|46
|пз
|Унай Гомес
72'
|15
|нп
|Вакун Байо
|9
|нп
|Кинан Дэвис
60'
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
46'
|7
|нп
|Идрисса Гейе
60'
|11
|пз
|Хассан Камара
72'
|6
|пз
|Ойер Саррага
72'
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
85'
|96
|вр
|Лоренцо Монтипо
|25
|зщ
|Редуан Халал
|17
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|95
|зщ
|Ale Gomes
72'
|20
|зщ
|Ричи Саградо
|21
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
72'
|30
|пз
|Маттео Дагассо
82'
|19
|пз
|Симон Зом
|14
|пз
|Тьерри Коррея
|7
|нп
|Альбион Рахмани
74'
|29
|нп
|Лион Лаубербах
82'
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
72'
|8
|нп
|Ламин Фанн
72'
|56
|пз
|Корнель Лисман
74'
|55
|пз
|Симоне Панада
82'
|45
|нп
|Акор Адамс
82'
Запасные
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|99
|вр
|Эдоардо Пьяна
|4
|пз
|Санди Ловрич
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|79
|пз
|Давид Пейичич
|45
|нп
|Джулио Винчати
|23
|вр
|Маттео Гранди
|28
|вр
|Alessio Pozzi
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|70
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|36
|пз
|Lorenzo Berardi
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
Главные тренеры
|Коста Руньяич
Голы
Ричи Саградо
0:1
9'
Вакун Байо
Мергим Войвода
1:1
34'
Вакун Байо
Кинан Дэвис
2:1
53'
Наказания
Николо Бертола
11'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Венеция, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.