Удинезе - Венеция 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Удинезе 2 : 1 Венеция Составы команд Удинезе Удине Венеция Венеция 41 вр Бартош Мрозек 13 зщ Николо Бертола 46' 27 зщ Кристиан Кабазель 85' 28 зщ Умар Соле 20 зщ Хуан Арисала 23 пз Мергим Войвода 72' 8 пз Йеспер Карлстрём 38 пз Леннон Миллер 46 пз Унай Гомес 72' 15 нп Вакун Байо 9 нп Кинан Дэвис 60' 14 зщ Джеймс Абанква 46' 7 нп Идрисса Гейе 60' 11 пз Хассан Камара 72' 6 пз Ойер Саррага 72' 77 зщ Энсо Эбосс 85' 96 вр Лоренцо Монтипо 25 зщ Редуан Халал 17 зщ Армель Белла-Котчап 95 зщ Ale Gomes 72' 20 зщ Ричи Саградо 21 пз Торир Йоханн Хельгасон 72' 30 пз Маттео Дагассо 82' 19 пз Симон Зом 14 пз Тьерри Коррея 7 нп Альбион Рахмани 74' 29 нп Лион Лаубербах 82' 5 зщ Ридгесиано Хапс 72' 8 нп Ламин Фанн 72' 56 пз Корнель Лисман 74' 55 пз Симоне Панада 82' 45 нп Акор Адамс 82' Запасные 93 вр Даниэле Паделли 99 вр Эдоардо Пьяна 4 пз Санди Ловрич 24 пз Якуб Пётровски 32 пз Юрген Эккеленкамп 79 пз Давид Пейичич 45 нп Джулио Винчати 23 вр Маттео Гранди 28 вр Alessio Pozzi 15 зщ Жуан Жесус 70 зщ Паскуале Маццокки 3 зщ Йоэль Шингтьен 36 пз Lorenzo Berardi 6 пз Джанлука Бузио 18 пз Антуан Эно 71 пз Кике Перес Главные тренеры Коста Руньяич Голы Ричи Саградо 0:1 9' Вакун Байо Мергим Войвода 1:1 34' Вакун Байо Кинан Дэвис 2:1 53' Наказания Николо Бертола 11'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Венеция, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.