Оснабрюк - Бавария 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 03-09-2026
Оснабрюк
1 : 4
Бавария
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Бавария
Мюнхен
|32
|вр
|Йонас Крумрай
|27
|зщ
|Робин Фабински
|24
|зщ
|Янник Мюллер
|25
|зщ
|Никлас Виман
|31
|зщ
|Патрик Каммербауэр
|26
|пз
|Фридолин Вагнер
89'
|15
|пз
|Бьярке Якобсен
62'
|10
|пз
|Исмаил Баджи
62'
|8
|пз
|Леонард Мюнст
74'
|21
|пз
|Адриан Бек
|11
|нп
|Робин Майснер
74'
|28
|зщ
|Конрад Фабер
62'
|17
|нп
|Лука Раймунд
62'
|19
|пз
|Леон Опиц
74'
|7
|пз
|Даниэль-Кофи Киере
74'
|22
|нп
|Бернд Риссельманн
89'
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
62'
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Том Бишоф
80'
|17
|пз
|Майкл Олисе
87'
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
62'
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
87'
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
62'
|42
|пз
|Леннарт Карл
62'
|45
|пз
|Александар Павлович
80'
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
87'
|39
|пз
|Бара Ндиайе
87'
Запасные
|1
|вр
|Никлас Заутер
|4
|зщ
|Йёль Абу Ханна
|20
|зщ
|Тео Янотта
|23
|пз
|Тони Лесюэр
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|21
|зщ
|Хироки Ито
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
Главные тренеры
|Тимо Шульц
|Венсан Компани
Голы
Робин Майснер
1:0
5'
Гарри Кейн
1:1
18'
Том Бишоф
1:2
24'
Майкл Олисе
1:3
73'
Гарри Кейн
1:4
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оснабрюк - Бавария, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.