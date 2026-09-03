Оснабрюк - Бавария 2 сентября обзор матча Дата публикации: 03-09-2026 Оснабрюк 1 : 4 Бавария Составы команд Оснабрюк Оснабрюк Бавария Мюнхен 32 вр Йонас Крумрай 27 зщ Робин Фабински 24 зщ Янник Мюллер 25 зщ Никлас Виман 31 зщ Патрик Каммербауэр 26 пз Фридолин Вагнер 89' 15 пз Бьярке Якобсен 62' 10 пз Исмаил Баджи 62' 8 пз Леонард Мюнст 74' 21 пз Адриан Бек 11 нп Робин Майснер 74' 28 зщ Конрад Фабер 62' 17 нп Лука Раймунд 62' 19 пз Леон Опиц 74' 7 пз Даниэль-Кофи Киере 74' 22 нп Бернд Риссельманн 89' 40 вр Йонас Урбиг 44 зщ Йосип Станишич 4 зщ Жонатан Та 3 зщ Ким Мин Джэ 11 зщ Натаниэль Браун 62' 6 пз Йозуа Киммих 8 пз Том Бишоф 80' 17 пз Майкл Олисе 87' 34 пз Исмаэль Сайбари 62' 14 пз Луис Диас 9 нп Гарри Кейн 87' 19 зщ Альфонсо Дэвис 62' 42 пз Леннарт Карл 62' 45 пз Александар Павлович 80' 27 зщ Конрад Лаймер 87' 39 пз Бара Ндиайе 87' Запасные 1 вр Никлас Заутер 4 зщ Йёль Абу Ханна 20 зщ Тео Янотта 23 пз Тони Лесюэр 1 вр Мануэль Нойер 26 вр Свен Ульрайх 21 зщ Хироки Ито 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано Главные тренеры Тимо Шульц Венсан Компани Голы Робин Майснер 1:0 5' Гарри Кейн 1:1 18' Том Бишоф 1:2 24' Майкл Олисе 1:3 73' Гарри Кейн 1:4 84'

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