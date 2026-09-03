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Оснабрюк - Бавария 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 03-09-2026
Оснабрюк
Оснабрюк
1 : 4
Бавария
Бавария
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Бавария
Мюнхен
32ГерманияврЙонас Крумрай
27ГерманиязщРобин Фабински
24ГерманиязщЯнник Мюллер
25ГерманиязщНиклас Виман
31ГерманиязщПатрик Каммербауэр
26ГерманияпзФридолин Вагнер
89'
15ДанияпзБьярке Якобсен
62'
10ГерманияпзИсмаил Баджи
62'
8ГерманияпзЛеонард Мюнст
74'
21ГерманияпзАдриан Бек
11ГерманиянпРобин Майснер
74'
28ГерманиязщКонрад Фабер
62'
17ГерманиянпЛука Раймунд
62'
19ГерманияпзЛеон Опиц
74'
7ГанапзДаниэль-Кофи Киере
74'
22ГерманиянпБернд Риссельманн
89'
40ГерманияврЙонас Урбиг
44ХорватиязщЙосип Станишич
4ГерманиязщЖонатан Та
3Южная КореязщКим Мин Джэ
11ГерманиязщНатаниэль Браун
62'
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзТом Бишоф
80'
17ФранцияпзМайкл Олисе
87'
34МароккопзИсмаэль Сайбари
62'
14КолумбияпзЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
87'
19КанадазщАльфонсо Дэвис
62'
42ГерманияпзЛеннарт Карл
62'
45ГерманияпзАлександар Павлович
80'
27АвстриязщКонрад Лаймер
87'
39СенегалпзБара Ндиайе
87'
Запасные
1ГерманияврНиклас Заутер
4ИзраильзщЙёль Абу Ханна
20ГерманиязщТео Янотта
23ФранцияпзТони Лесюэр
1ГерманияврМануэль Нойер
26ГерманияврСвен Ульрайх
21ЯпониязщХироки Ито
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
Главные тренеры
ГерманияТимо Шульц
БельгияВенсан Компани
Голы
Робин Майснер
1:0
5'
Гарри Кейн
1:1
18'
Том Бишоф
1:2
24'
Майкл Олисе
1:3
73'
Гарри Кейн
1:4
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оснабрюк - Бавария, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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