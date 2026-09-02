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Спартак Москва - Родина 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Спартак М
Спартак М
3 : 1
Родина
Родина
Составы команд
Спартак М
Москва
Родина
Москва
1РоссияврИлья Помазун
3КамерунзщКристофер Ву
97РоссиязщДаниил Денисов
71'
33ИспаниязщВиктор Парада
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
25РоссияпзДанил Пруцев
47РоссияпзРоман Зобнин
80'
7АргентинанпПабло Солари
10Бразилиянп Маркиньос
71'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
71'
19АлбаниянпМирлинд Даку
46'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
46'
4ГаназщАлександер Джику
71'
40РоссияпзИван Сорокин
71'
62РоссиянпПавел Полех
71'
17РоссияпзВладислав Саусь
80'
1РоссияврСергей Айдаров
55СловениязщМитя Крижан
88РоссиязщАртём Сокол
62'
49РоссиязщИлья Дятлов
19РоссиязщДмитрий Тананеев
38РоссияпзЛеон Мусаев
23РоссияпзКирилл Ушатов
8ИспанияпзИкер Посо
62'
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
62'
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
46'
99РоссиянпИван Тимошенко
80'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
46'
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
62'
9РоссиянпАртём Максименко
62'
10ПерунпЙорди Рейна
62'
77АрмениянпАртур Гарибян
80'
Запасные
56РоссияврАлександр Довбня
98РоссияврАлександр Максименко
22РоссиязщДаниил Хлусевич
71РоссиязщАлександр Добродицкий
24РоссиянпНикита Массалыга
13РоссияврСергей Волков
71РоссияврИлья Свинов
3РоссиязщЛео Гогличидзе
26РоссиязщАртём Мещанинов
6РоссияпзРуслан Фищенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
7РоссиянпГерман Онугха
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияХуан Диас
Голы
Иван Тимошенко
0:1
31'
Роман Зобнин
Мирлинд Даку
1:1
35'
Пабло Солари
Манфред Угальде
2:1
65'
Пабло Солари
Данил Пруцев
3:1
78'
Наказания
Данил Пруцев
22'
Пабло Солари
32'
Илья Дятлов
34'
Солтмурад Бакаев
45+2'
Станислав Бессмертный
73'
Иван Сорокин
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Родина, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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