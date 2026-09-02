Спартак Москва - Родина 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Спартак М 3 : 1 Родина Составы команд Спартак М Москва Родина Москва 1 вр Илья Помазун 3 зщ Кристофер Ву 97 зщ Даниил Денисов 71' 33 зщ Виктор Парада 83 пз Жедсон Фернандеш 25 пз Данил Пруцев 47 пз Роман Зобнин 80' 7 нп Пабло Солари 10 нп Маркиньос 71' 27 нп Игорь Дмитриев 71' 19 нп Мирлинд Даку 46' 9 нп Манфред Угальде 46' 4 зщ Александер Джику 71' 40 пз Иван Сорокин 71' 62 нп Павел Полех 71' 17 пз Владислав Саусь 80' 1 вр Сергей Айдаров 55 зщ Митя Крижан 88 зщ Артём Сокол 62' 49 зщ Илья Дятлов 19 зщ Дмитрий Тананеев 38 пз Леон Мусаев 23 пз Кирилл Ушатов 8 пз Икер Посо 62' 72 пз Астемир Гордюшенко 62' 17 нп Солтмурад Бакаев 46' 99 нп Иван Тимошенко 80' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 46' 80 зщ Станислав Бессмертный 62' 9 нп Артём Максименко 62' 10 нп Йорди Рейна 62' 77 нп Артур Гарибян 80' Запасные 56 вр Александр Довбня 98 вр Александр Максименко 22 зщ Даниил Хлусевич 71 зщ Александр Добродицкий 24 нп Никита Массалыга 13 вр Сергей Волков 71 вр Илья Свинов 3 зщ Лео Гогличидзе 26 зщ Артём Мещанинов 6 пз Руслан Фищенко 95 нп Керфала Сиссоко 7 нп Герман Онугха Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Хуан Диас Голы Иван Тимошенко 0:1 31' Роман Зобнин Мирлинд Даку 1:1 35' Пабло Солари Манфред Угальде 2:1 65' Пабло Солари Данил Пруцев 3:1 78' Наказания Данил Пруцев 22' Пабло Солари 32' Илья Дятлов 34' Солтмурад Бакаев 45+2' Станислав Бессмертный 73' Иван Сорокин 90+3'

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