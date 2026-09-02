Спартак Москва - Родина 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Спартак М
3 : 1
Родина
Составы команд
Спартак М
Москва
Родина
Москва
|1
|вр
|Илья Помазун
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|97
|зщ
|Даниил Денисов
71'
|33
|зщ
|Виктор Парада
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|25
|пз
|Данил Пруцев
|47
|пз
|Роман Зобнин
80'
|7
|нп
|Пабло Солари
|10
|нп
|Маркиньос
71'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
71'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
46'
|9
|нп
|Манфред Угальде
46'
|4
|зщ
|Александер Джику
71'
|40
|пз
|Иван Сорокин
71'
|62
|нп
|Павел Полех
71'
|17
|пз
|Владислав Саусь
80'
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|55
|зщ
|Митя Крижан
|88
|зщ
|Артём Сокол
62'
|49
|зщ
|Илья Дятлов
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|38
|пз
|Леон Мусаев
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|8
|пз
|Икер Посо
62'
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
62'
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
46'
|99
|нп
|Иван Тимошенко
80'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
46'
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
62'
|9
|нп
|Артём Максименко
62'
|10
|нп
|Йорди Рейна
62'
|77
|нп
|Артур Гарибян
80'
Запасные
|56
|вр
|Александр Довбня
|98
|вр
|Александр Максименко
|22
|зщ
|Даниил Хлусевич
|71
|зщ
|Александр Добродицкий
|24
|нп
|Никита Массалыга
|13
|вр
|Сергей Волков
|71
|вр
|Илья Свинов
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|6
|пз
|Руслан Фищенко
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
|7
|нп
|Герман Онугха
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Хуан Диас
Голы
Иван Тимошенко
0:1
31'
Роман Зобнин
Мирлинд Даку
1:1
35'
Пабло Солари
Манфред Угальде
2:1
65'
Пабло Солари
Данил Пруцев
3:1
78'
Наказания
Данил Пруцев
22'
Пабло Солари
32'
Илья Дятлов
34'
Солтмурад Бакаев
45+2'
Станислав Бессмертный
73'
Иван Сорокин
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Родина, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.