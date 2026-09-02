Балтика - Крылья Советов 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Балтика
0 : 03 : 3
Крылья Советов
Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
|44
|вр
|Егор Любаков
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|18
|зщ
|Фахд Муфи
80'
|77
|зщ
|Элдар Чивич
46'
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|3
|зщ
|Илья Кирш
|14
|пз
|Стефан Ковач
58'
|26
|пз
|Иван Беликов
|10
|пз
|Илья Петров
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
46'
|15
|нп
|Тентон Йенне
46'
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
46'
|7
|пз
|Константин Шильцов
46'
|91
|нп
|Брайан Хиль
46'
|19
|зщ
|Максим Шнапцев
58'
|73
|пз
|Максим Петров
80'
|80
|вр
|Никита Кокарев
|72
|зщ
|Дани Фернандес
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
|5
|зщ
|Доминик Ороз
|18
|зщ
|Иван Лепский
|70
|пз
|Шодибек Шарипов
|20
|пз
|Кирилл Столбов
|26
|нп
|Химми Марин
81'
|77
|нп
|Денис Макаров
90+4'
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
|73
|нп
|Владислав Шитов
81'
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
81'
|78
|нп
|Денис Маликов
81'
|35
|зщ
|Арсений Абзалилов
90+4'
Запасные
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|59
|зщ
|Тимофей Тимофеев
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|43
|зщ
|Никита Боков
|57
|пз
|Эльджат Мамедов
|42
|пз
|Владислав Поспелов
|40
|нп
|Дмитрий Никитин
|39
|вр
|Евгений Фролов
|92
|зщ
|Эмин Эскеров
|75
|зщ
|Дмитрий Филиппов
|59
|пз
|Данила Савельев
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Александрович Булатов
Послематчевые пенальти
Иван Лепский
0:1
Мингиян Бевеев
1:1
Казбек Мукаилов
1:2
Михаил Рядно
2:2
Томас Гальдамес
2:3
Константин Шильцов
3:3
Наказания
Элдар Чивич
30'
Иван Беликов
51'
Стефан Ковач
56'
Фахд Муфи
66'
Иван Лепский
67'
Илья Петров
79'
Брайан Хиль
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Крылья Советов, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.