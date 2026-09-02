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Балтика - Крылья Советов 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Балтика
Балтика
0 : 03 : 3
Крылья Советов
Крылья Советов
Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
44РоссияврЕгор Любаков
68РоссиязщМихаил Рядно
18МароккозщФахд Муфи
80'
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
46'
2РоссиязщСергей Варатынов
3РоссиязщИлья Кирш
14Босния и ГерцеговинапзСтефан Ковач
58'
26РоссияпзИван Беликов
10РоссияпзИлья Петров
9НигериянпЧинонсо Оффор
46'
15НигериянпТентон Йенне
46'
22РоссиязщМингиян Бевеев
46'
7РоссияпзКонстантин Шильцов
46'
91СальвадорнпБрайан Хиль
46'
19РоссиязщМаксим Шнапцев
58'
73РоссияпзМаксим Петров
80'
80РоссияврНикита Кокарев
72ИспаниязщДани Фернандес
3ЧилизщТомас Гальдамес
5ХорватиязщДоминик Ороз
18РоссиязщИван Лепский
70РоссияпзШодибек Шарипов
20РоссияпзКирилл Столбов
26Коста-РиканпХимми Марин
81'
77РоссиянпДенис Макаров
90+4'
67РоссиянпКазбек Мукаилов
73РоссиянпВладислав Шитов
81'
9НигериянпЧинеду Джеффри
81'
78РоссиянпДенис Маликов
81'
35РоссиязщАрсений Абзалилов
90+4'
Запасные
81РоссияврИван Кукушкин
59РоссиязщТимофей Тимофеев
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
43РоссиязщНикита Боков
57РоссияпзЭльджат Мамедов
42РоссияпзВладислав Поспелов
40РоссиянпДмитрий Никитин
39РоссияврЕвгений Фролов
92РоссиязщЭмин Эскеров
75РоссиязщДмитрий Филиппов
59РоссияпзДанила Савельев
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияСергей Александрович Булатов
Послематчевые пенальти
Иван Лепский
0:1
Мингиян Бевеев
1:1
Казбек Мукаилов
1:2
Михаил Рядно
2:2
Томас Гальдамес
2:3
Константин Шильцов
3:3
Наказания
Элдар Чивич
30'
Иван Беликов
51'
Стефан Ковач
56'
Фахд Муфи
66'
Иван Лепский
67'
Илья Петров
79'
Брайан Хиль
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Крылья Советов, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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