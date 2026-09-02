Балтика - Крылья Советов 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Балтика 0 : 0 3 : 3 Крылья Советов Составы команд Балтика Калининград Крылья Советов Самара 44 вр Егор Любаков 68 зщ Михаил Рядно 18 зщ Фахд Муфи 80' 77 зщ Элдар Чивич 46' 2 зщ Сергей Варатынов 3 зщ Илья Кирш 14 пз Стефан Ковач 58' 26 пз Иван Беликов 10 пз Илья Петров 9 нп Чинонсо Оффор 46' 15 нп Тентон Йенне 46' 22 зщ Мингиян Бевеев 46' 7 пз Константин Шильцов 46' 91 нп Брайан Хиль 46' 19 зщ Максим Шнапцев 58' 73 пз Максим Петров 80' 80 вр Никита Кокарев 72 зщ Дани Фернандес 3 зщ Томас Гальдамес 5 зщ Доминик Ороз 18 зщ Иван Лепский 70 пз Шодибек Шарипов 20 пз Кирилл Столбов 26 нп Химми Марин 81' 77 нп Денис Макаров 90+4' 67 нп Казбек Мукаилов 73 нп Владислав Шитов 81' 9 нп Чинеду Джеффри 81' 78 нп Денис Маликов 81' 35 зщ Арсений Абзалилов 90+4' Запасные 81 вр Иван Кукушкин 59 зщ Тимофей Тимофеев 21 зщ Эдуардо Андерсон 43 зщ Никита Боков 57 пз Эльджат Мамедов 42 пз Владислав Поспелов 40 нп Дмитрий Никитин 39 вр Евгений Фролов 92 зщ Эмин Эскеров 75 зщ Дмитрий Филиппов 59 пз Данила Савельев Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Сергей Александрович Булатов Послематчевые пенальти Иван Лепский 0:1 Мингиян Бевеев 1:1 Казбек Мукаилов 1:2 Михаил Рядно 2:2 Томас Гальдамес 2:3 Константин Шильцов 3:3 Наказания Элдар Чивич 30' Иван Беликов 51' Стефан Ковач 56' Фахд Муфи 66' Иван Лепский 67' Илья Петров 79' Брайан Хиль 87'

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