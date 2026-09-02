Зенит - Динамо Махачкала 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Зенит 3 : 0 Динамо Мх Составы команд Зенит Санкт-Петербург Динамо Мх Махачкала 57 вр Богдан Москвичёв 3 зщ Дуглас Сантос 58' 15 зщ Вячеслав Караваев 25 зщ Кевин Андраде 76' 33 зщ Нино 82 зщ Сергей Волков 14 пз Джон Джон 68' 21 пз Александр Ерохин 38 пз Амир Мусаев 7 нп Александр Соболев 46' 10 нп Максим Глушенков 58' 9 нп Фелипе Аугусто 46' 31 зщ Густаво Мантуан 58' 93 пз Артём Карпукас 58' 51 нп Вадим Шилов 68' 78 зщ Игорь Дивеев 76' 1 вр Давид Волк 13 зщ Сослан Кагермазов 24 зщ Андрес Аларкон 45' 72 зщ Александр Сандрачук 70' 9 пз Ражаб Магомедов 61' 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 19 пз Кирилл Зинович 21 пз Абдулпаша Джабраилов 30 пз Дмитрий Александров 88 пз Даниил Лесовой 61' 25 нп Гамид Агаларов 46' 43 зщ Ильяс Ахмедов 45' 11 нп Миро 46' 52 пз Егор Смелов 61' 28 нп Сердер Сердеров 61' 77 зщ Темиркан Сундуков 70' Запасные 16 вр Денис Адамов 71 вр Даниил Одоевский 28 зщ Нуралы Алип 5 пз Вильмар Барриос 61 пз Даниил Кондаков 11 нп Луис Энрике 33 вр Никита Карабашев 39 вр Тимур Магомедов 99 зщ Муталип Алибеков 6 пз Марат Апшацев 16 пз Хуссем Мрезиг 47 пз Никита Глушков Главные тренеры Сергей Богданович Семак Вадим Валентинович Евсеев Голы Александр Соболев Сергей Волков 1:0 11' Александр Соболев Александр Ерохин 2:0 38' Александр Ерохин Густаво Мантуан 3:0 85' Наказания Гамид Агаларов 45' Фелипе Аугусто 60'

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