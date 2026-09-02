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Зенит - Динамо Махачкала 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Зенит
Зенит
3 : 0
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
57РоссияврБогдан Москвичёв
3БразилиязщДуглас Сантос
58'
15РоссиязщВячеслав Караваев
25КолумбиязщКевин Андраде
76'
33Бразилиязщ Нино
82РоссиязщСергей Волков
14БразилияпзДжон Джон
68'
21РоссияпзАлександр Ерохин
38РоссияпзАмир Мусаев
7РоссиянпАлександр Соболев
46'
10РоссиянпМаксим Глушенков
58'
9БразилиянпФелипе Аугусто
46'
31БразилиязщГуставо Мантуан
58'
93РоссияпзАртём Карпукас
58'
51РоссиянпВадим Шилов
68'
78РоссиязщИгорь Дивеев
76'
1РоссияврДавид Волк
13РоссиязщСослан Кагермазов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
45'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
70'
9РоссияпзРажаб Магомедов
61'
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
19БеларусьпзКирилл Зинович
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
30РоссияпзДмитрий Александров
88РоссияпзДаниил Лесовой
61'
25РоссиянпГамид Агаларов
46'
43РоссиязщИльяс Ахмедов
45'
11Анголанп Миро
46'
52РоссияпзЕгор Смелов
61'
28РоссиянпСердер Сердеров
61'
77РоссиязщТемиркан Сундуков
70'
Запасные
16РоссияврДенис Адамов
71РоссияврДаниил Одоевский
28КазахстанзщНуралы Алип
5КолумбияпзВильмар Барриос
61РоссияпзДаниил Кондаков
11БразилиянпЛуис Энрике
33РоссияврНикита Карабашев
39РоссияврТимур Магомедов
99РоссиязщМуталип Алибеков
6РоссияпзМарат Апшацев
16АлжирпзХуссем Мрезиг
47РоссияпзНикита Глушков
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Александр Соболев
Сергей Волков
1:0
11'
Александр Соболев
Александр Ерохин
2:0
38'
Александр Ерохин
Густаво Мантуан
3:0
85'
Наказания
Гамид Агаларов
45'
Фелипе Аугусто
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Махачкала, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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