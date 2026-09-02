Зенит - Динамо Махачкала 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Зенит
3 : 0
Динамо Мх
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
58'
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|25
|зщ
|Кевин Андраде
76'
|33
|зщ
|Нино
|82
|зщ
|Сергей Волков
|14
|пз
|Джон Джон
68'
|21
|пз
|Александр Ерохин
|38
|пз
|Амир Мусаев
|7
|нп
|Александр Соболев
46'
|10
|нп
|Максим Глушенков
58'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
46'
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
58'
|93
|пз
|Артём Карпукас
58'
|51
|нп
|Вадим Шилов
68'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
76'
|1
|вр
|Давид Волк
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
45'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
70'
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
61'
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
|30
|пз
|Дмитрий Александров
|88
|пз
|Даниил Лесовой
61'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
46'
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
45'
|11
|нп
|Миро
46'
|52
|пз
|Егор Смелов
61'
|28
|нп
|Сердер Сердеров
61'
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
70'
Запасные
|16
|вр
|Денис Адамов
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|61
|пз
|Даниил Кондаков
|11
|нп
|Луис Энрике
|33
|вр
|Никита Карабашев
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|6
|пз
|Марат Апшацев
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
|47
|пз
|Никита Глушков
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Александр Соболев
Сергей Волков
1:0
11'
Александр Соболев
Александр Ерохин
2:0
38'
Александр Ерохин
Густаво Мантуан
3:0
85'
Наказания
Гамид Агаларов
45'
Фелипе Аугусто
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Махачкала, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.