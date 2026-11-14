Лихтенштейн - Азербайджан 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Лихтенштейн
0 : 1
Азербайджан
События матча Лихтенштейн - Азербайджан
26'
⚽
Махир Эмрели (0 - 1)
43'
Эмануэль Цюнд
47'
Марсель Бюхель
62'
⇄
Бруно Пойтнер / Фабио Луке Нотаро
62'
⇄
Руфат Абдуллазада / Орудж Мамедов
73'
⇄
Лиам Кранц / Алессандро Ло Руссо
74'
⇄
Ферхат Саглам / Алессио Хаслер
88'
⇄
Андрин Нетцер / Марсель Бюхель
88'
⇄
Андреас Малин / Северин Шлегель
89'
⇄
Хаял Алиев / Торал Байрамов
90+2'
Эмиль Балаев
90+5'
⇄
Теллур Муталлимов / Рюфат Аббасов
Составы команд
Лихтенштейн
Азербайджан
|1
|вр
|Беньямин Бюхель
|3
|зщ
|Макс Гопель
|19
|зщ
|Эмануэль Цюнд
|23
|зщ
|Йенс Хофер
|10
|пз
|Марсель Бюхель
89'
|14
|пз
|Ливио Майер
|20
|пз
|Алессио Хаслер
73'
|5
|нп
|Северин Шлегель
89'
|7
|нп
|Фабио Люк-Нотаро
62'
|8
|нп
|Арон Зеле
|11
|нп
|Alessandro Lo Russo
73'
|16
|Bruno Poitner
62'
|17
|пз
|Лиам Кранц
73'
|9
|нп
|Ферхат Саглам
73'
|6
|зщ
|Андреас Малин
89'
|15
|пз
|Андрин Нетцер
89'
|1
|вр
|Эмил Балаев
|2
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|3
|зщ
|Рюфат Аббасов
90+5'
|4
|зщ
|Рахил Мамедов
|7
|зщ
|Турал Байрамов
89'
|15
|зщ
|Бадави Гусейнов
|21
|зщ
|Гисмат Алиев
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
|10
|пз
|Махир Эмрели
|18
|пз
|Орудж Маммадов
62'
|20
|пз
|Алексей Исаев
|19
|пз
|Руфат Абдуллазаде
62'
|11
|пз
|Хаял Алиев
89'
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
90+5'
Запасные
|12
|вр
|Юстин Оспельт
|21
|вр
|Тим-Тьядо Оэри
|2
|зщ
|Никлас Бек
|18
|зщ
|Мануэль Микус
|4
|нп
|Филипп Оспельт
|13
|Yonas Abidi
|22
|Florian Allgauer
|12
|вр
|Шахрудин Магомедалиев
|23
|вр
|Айдын Байрамов
|14
|зщ
|Эльвин Бадалов
|13
|зщ
|Эшгин Ахмедов
|8
|пз
|Эмин Махмудов
|16
|пз
|Эмиль Мустафаев
|9
|нп
|Муса Гурбанлы
|22
|нп
|Агададаш Сальянский
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Айхан Аббасов
Голы
Махир Эмрели
0:1
26'
Наказания
Эмануэль Цюнд
43'
Марсель Бюхель
47'
Эмил Балаев
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лихтенштейн - Азербайджан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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