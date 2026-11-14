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Лихтенштейн - Азербайджан 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Лихтенштейн
Лихтенштейн
0 : 1
Азербайджан
Азербайджан
События матча Лихтенштейн - Азербайджан
26'
Махир Эмрели (0 - 1)
43'
Эмануэль Цюнд
47'
Марсель Бюхель
62'
Бруно Пойтнер / Фабио Луке Нотаро
62'
Руфат Абдуллазада / Орудж Мамедов
73'
Лиам Кранц / Алессандро Ло Руссо
74'
Ферхат Саглам / Алессио Хаслер
88'
Андрин Нетцер / Марсель Бюхель
88'
Андреас Малин / Северин Шлегель
89'
Хаял Алиев / Торал Байрамов
90+2'
Эмиль Балаев
90+5'
Теллур Муталлимов / Рюфат Аббасов
Составы команд
Лихтенштейн
Азербайджан
1ЛихтенштейнврБеньямин Бюхель
3ЛихтенштейнзщМакс Гопель
19ЛихтенштейнзщЭмануэль Цюнд
23ЛихтенштейнзщЙенс Хофер
10ЛихтенштейнпзМарсель Бюхель
89'
14ЛихтенштейнпзЛивио Майер
20ЛихтенштейнпзАлессио Хаслер
73'
5ЛихтенштейннпСеверин Шлегель
89'
7ЛихтенштейннпФабио Люк-Нотаро
62'
8ЛихтенштейннпАрон Зеле
11ЛихтенштейннпAlessandro Lo Russo
73'
16ЛихтенштейнBruno Poitner
62'
17ЛихтенштейнпзЛиам Кранц
73'
9ЛихтенштейннпФерхат Саглам
73'
6ЛихтенштейнзщАндреас Малин
89'
15ЛихтенштейнпзАндрин Нетцер
89'
1АзербайджанврЭмил Балаев
2АзербайджанзщРахман Дашдамиров
3АзербайджанзщРюфат Аббасов
90+5'
4АзербайджанзщРахил Мамедов
7АзербайджанзщТурал Байрамов
89'
15АзербайджанзщБадави Гусейнов
21АзербайджанзщГисмат Алиев
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
10АзербайджанпзМахир Эмрели
18АзербайджанпзОрудж Маммадов
62'
20АзербайджанпзАлексей Исаев
19АзербайджанпзРуфат Абдуллазаде
62'
11АзербайджанпзХаял Алиев
89'
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
90+5'
Запасные
12ЛихтенштейнврЮстин Оспельт
21ЛихтенштейнврТим-Тьядо Оэри
2ЛихтенштейнзщНиклас Бек
18ЛихтенштейнзщМануэль Микус
4ЛихтенштейннпФилипп Оспельт
13ЛихтенштейнYonas Abidi
22ЛихтенштейнFlorian Allgauer
12АзербайджанврШахрудин Магомедалиев
23АзербайджанврАйдын Байрамов
14АзербайджанзщЭльвин Бадалов
13АзербайджанзщЭшгин Ахмедов
8АзербайджанпзЭмин Махмудов
16АзербайджанпзЭмиль Мустафаев
9АзербайджаннпМуса Гурбанлы
22АзербайджаннпАгададаш Сальянский
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
АзербайджанАйхан Аббасов
Голы
Махир Эмрели
0:1
26'
Наказания
Эмануэль Цюнд
43'
Марсель Бюхель
47'
Эмил Балаев
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лихтенштейн - Азербайджан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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