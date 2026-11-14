Лихтенштейн - Азербайджан 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Лихтенштейн 0 : 1 Азербайджан События матча Лихтенштейн - Азербайджан 26' ⚽ Махир Эмрели (0 - 1) 43' Эмануэль Цюнд 47' Марсель Бюхель 62' ⇄ Бруно Пойтнер / Фабио Луке Нотаро 62' ⇄ Руфат Абдуллазада / Орудж Мамедов 73' ⇄ Лиам Кранц / Алессандро Ло Руссо 74' ⇄ Ферхат Саглам / Алессио Хаслер 88' ⇄ Андрин Нетцер / Марсель Бюхель 88' ⇄ Андреас Малин / Северин Шлегель 89' ⇄ Хаял Алиев / Торал Байрамов 90+2' Эмиль Балаев 90+5' ⇄ Теллур Муталлимов / Рюфат Аббасов Составы команд Лихтенштейн Азербайджан 1 вр Беньямин Бюхель 3 зщ Макс Гопель 19 зщ Эмануэль Цюнд 23 зщ Йенс Хофер 10 пз Марсель Бюхель 89' 14 пз Ливио Майер 20 пз Алессио Хаслер 73' 5 нп Северин Шлегель 89' 7 нп Фабио Люк-Нотаро 62' 8 нп Арон Зеле 11 нп Alessandro Lo Russo 73' 16 Bruno Poitner 62' 17 пз Лиам Кранц 73' 9 нп Ферхат Саглам 73' 6 зщ Андреас Малин 89' 15 пз Андрин Нетцер 89' 1 вр Эмил Балаев 2 зщ Рахман Дашдамиров 3 зщ Рюфат Аббасов 90+5' 4 зщ Рахил Мамедов 7 зщ Турал Байрамов 89' 15 зщ Бадави Гусейнов 21 зщ Гисмат Алиев 6 пз Абдулла Хайбулаев 10 пз Махир Эмрели 18 пз Орудж Маммадов 62' 20 пз Алексей Исаев 19 пз Руфат Абдуллазаде 62' 11 пз Хаял Алиев 89' 17 зщ Теллур Мютеллимов 90+5' Запасные 12 вр Юстин Оспельт 21 вр Тим-Тьядо Оэри 2 зщ Никлас Бек 18 зщ Мануэль Микус 4 нп Филипп Оспельт 13 Yonas Abidi 22 Florian Allgauer 12 вр Шахрудин Магомедалиев 23 вр Айдын Байрамов 14 зщ Эльвин Бадалов 13 зщ Эшгин Ахмедов 8 пз Эмин Махмудов 16 пз Эмиль Мустафаев 9 нп Муса Гурбанлы 22 нп Агададаш Сальянский Главные тренеры Конрад Фюнфштюк Айхан Аббасов Голы Махир Эмрели 0:1 26' Наказания Эмануэль Цюнд 43' Марсель Бюхель 47' Эмил Балаев 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лихтенштейн - Азербайджан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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