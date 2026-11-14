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Андорра - Гибралтар 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Андорра
Андорра
2 : 0
Гибралтар
Гибралтар
События матча Андорра - Гибралтар
19'
Тиджай Де Барр
24'
Гийом Лопес (1 - 0)
33'
Луи Энсли / Итан Джолли
35'
Альберт Росас (2 - 0)
46'
Хан Стивенс / Дилан Борге
46'
Леон Мейсон / Николас Позо
54'
Эрик Искьердо
55'
Карлос Ричардс
56'
Джулиан Валарино
58'
Луи Энсли
64'
Тиджай Де БаррПенальти не забит
64'
Жоэль Гильен / Эрик Искьердо
65'
Жерар Сола Гарсия / Альберт Росас
73'
Уго Феррейра да Силва / Гийом Лопес
73'
Жорди Алаэс / Ниль Линарес Бутарфасс
77'
Жорди Алаэс
78'
Итан Бритто / Джулиан Валарино
78'
Лиам Джессоп / Киан Ронан
79'
Дэн Бент
82'
Франсиско Помарес / Иан Брайан Оливера
Составы команд
Андорра
Гибралтар
12АндорраврИкер Альварес
23АндорразщБьель Борра
5АндорразщМакс Льовера
22АндорразщИан Оливера
82'
15АндорразщМойзес Сан Николас
7АндоррапзNil Linares
73'
18АндоррапзОт Ремолинс
17АндоррапзАрон Родриго
16АндоррапзЭрик Искьердо
64'
10АндорранпГийом Лопес
73'
11АндорранпАльберт Росас
65'
19АндоррапзДжоэль Гиллен
64'
20АндорранпХерард Сола
65'
8АндоррапзУго Феррейра
73'
14АндоррапзЖорди Алаез
73'
6АндорразщФрансиско Помарес
82'
23ГибралтарврДжейлен Хэнкинс
7ГибралтарзщКарлос Ричардс
6ГибралтарзщБернарду Лопеш
2ГибралтарзщИтан Джолли
33'
3ГибралтарзщДжулиан Валарино
78'
8ГибралтарзщКиан Ронан
78'
4ГибралтарпзНиколас Позо
46'
5ГибралтарпзДэн Бент
11ГибралтарпзДжеймс Сканлон
9ГибралтарнпДилан Борхе
46'
10ГибралтарнпТиджей Де Барр
12ГибралтарзщЛу Эннсли
33'
16ГибралтарпзHan Stevens
46'
19ГибралтарпзLeon Mason
46'
20ГибралтарзщИтан Бритто
78'
17ГибралтарнпЛиам Джессоп
78'
Запасные
1АндорраврМарк де Кастро
13АндорраврАлекс Руис
2АндорразщАлекс Корнелья
4АндорразщКристиан Гарсия
21АндорразщМарк Гарсия
3АндоррапзЭрик Валес
9АндорранпРикард Фернандес
1ГибралтарврБрэдли Банда
13ГибралтарврХарри Виктор
14ГибралтарпзХулиан Дель Рио
15ГибралтарпзДжесси Гомес
21ГибралтарпзДжереми Перера
18ГибралтарJayvan Garro
22ГибралтарLuke Schofield
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
ГибралтарСкотт Уайзман
Голы
Гийом Лопес
Альберт Росас
1:0
24'
Альберт Росас
2:0
35'
Наказания
Тиджей Де Барр
19'
Эрик Искьердо
54'
Карлос Ричардс
55'
Джулиан Валарино
56'
Лу Эннсли
58'
Жорди Алаез
77'
Дэн Бент
79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Андорра - Гибралтар, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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