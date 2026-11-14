Андорра - Гибралтар 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Андорра 2 : 0 Гибралтар События матча Андорра - Гибралтар 19' Тиджай Де Барр 24' ⚽ Гийом Лопес (1 - 0) 33' ⇄ Луи Энсли / Итан Джолли 35' ⚽ Альберт Росас (2 - 0) 46' ⇄ Хан Стивенс / Дилан Борге 46' ⇄ Леон Мейсон / Николас Позо 54' Эрик Искьердо 55' Карлос Ричардс 56' Джулиан Валарино 58' Луи Энсли 64' ✕ Тиджай Де Барр Пенальти не забит 64' ⇄ Жоэль Гильен / Эрик Искьердо 65' ⇄ Жерар Сола Гарсия / Альберт Росас 73' ⇄ Уго Феррейра да Силва / Гийом Лопес 73' ⇄ Жорди Алаэс / Ниль Линарес Бутарфасс 77' Жорди Алаэс 78' ⇄ Итан Бритто / Джулиан Валарино 78' ⇄ Лиам Джессоп / Киан Ронан 79' Дэн Бент 82' ⇄ Франсиско Помарес / Иан Брайан Оливера Составы команд Андорра Гибралтар 12 вр Икер Альварес 23 зщ Бьель Борра 5 зщ Макс Льовера 22 зщ Иан Оливера 82' 15 зщ Мойзес Сан Николас 7 пз Nil Linares 73' 18 пз От Ремолинс 17 пз Арон Родриго 16 пз Эрик Искьердо 64' 10 нп Гийом Лопес 73' 11 нп Альберт Росас 65' 19 пз Джоэль Гиллен 64' 20 нп Херард Сола 65' 8 пз Уго Феррейра 73' 14 пз Жорди Алаез 73' 6 зщ Франсиско Помарес 82' 23 вр Джейлен Хэнкинс 7 зщ Карлос Ричардс 6 зщ Бернарду Лопеш 2 зщ Итан Джолли 33' 3 зщ Джулиан Валарино 78' 8 зщ Киан Ронан 78' 4 пз Николас Позо 46' 5 пз Дэн Бент 11 пз Джеймс Сканлон 9 нп Дилан Борхе 46' 10 нп Тиджей Де Барр 12 зщ Лу Эннсли 33' 16 пз Han Stevens 46' 19 пз Leon Mason 46' 20 зщ Итан Бритто 78' 17 нп Лиам Джессоп 78' Запасные 1 вр Марк де Кастро 13 вр Алекс Руис 2 зщ Алекс Корнелья 4 зщ Кристиан Гарсия 21 зщ Марк Гарсия 3 пз Эрик Валес 9 нп Рикард Фернандес 1 вр Брэдли Банда 13 вр Харри Виктор 14 пз Хулиан Дель Рио 15 пз Джесси Гомес 21 пз Джереми Перера 18 Jayvan Garro 22 Luke Schofield Главные тренеры Кольдо Альварес Скотт Уайзман Голы Гийом Лопес Альберт Росас 1:0 24' Альберт Росас 2:0 35' Наказания Тиджей Де Барр 19' Эрик Искьердо 54' Карлос Ричардс 55' Джулиан Валарино 56' Лу Эннсли 58' Жорди Алаез 77' Дэн Бент 79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Андорра - Гибралтар, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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