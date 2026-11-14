Андорра - Гибралтар 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Андорра
2 : 0
Гибралтар
События матча Андорра - Гибралтар
19'
Тиджай Де Барр
24'
⚽
Гийом Лопес (1 - 0)
33'
⇄
Луи Энсли / Итан Джолли
35'
⚽
Альберт Росас (2 - 0)
46'
⇄
Хан Стивенс / Дилан Борге
46'
⇄
Леон Мейсон / Николас Позо
54'
Эрик Искьердо
55'
Карлос Ричардс
56'
Джулиан Валарино
58'
Луи Энсли
64'
✕
Тиджай Де БаррПенальти не забит
64'
⇄
Жоэль Гильен / Эрик Искьердо
65'
⇄
Жерар Сола Гарсия / Альберт Росас
73'
⇄
Уго Феррейра да Силва / Гийом Лопес
73'
⇄
Жорди Алаэс / Ниль Линарес Бутарфасс
77'
Жорди Алаэс
78'
⇄
Итан Бритто / Джулиан Валарино
78'
⇄
Лиам Джессоп / Киан Ронан
79'
Дэн Бент
82'
⇄
Франсиско Помарес / Иан Брайан Оливера
Составы команд
Андорра
Гибралтар
|12
|вр
|Икер Альварес
|23
|зщ
|Бьель Борра
|5
|зщ
|Макс Льовера
|22
|зщ
|Иан Оливера
82'
|15
|зщ
|Мойзес Сан Николас
|7
|пз
|Nil Linares
73'
|18
|пз
|От Ремолинс
|17
|пз
|Арон Родриго
|16
|пз
|Эрик Искьердо
64'
|10
|нп
|Гийом Лопес
73'
|11
|нп
|Альберт Росас
65'
|19
|пз
|Джоэль Гиллен
64'
|20
|нп
|Херард Сола
65'
|8
|пз
|Уго Феррейра
73'
|14
|пз
|Жорди Алаез
73'
|6
|зщ
|Франсиско Помарес
82'
|23
|вр
|Джейлен Хэнкинс
|7
|зщ
|Карлос Ричардс
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|2
|зщ
|Итан Джолли
33'
|3
|зщ
|Джулиан Валарино
78'
|8
|зщ
|Киан Ронан
78'
|4
|пз
|Николас Позо
46'
|5
|пз
|Дэн Бент
|11
|пз
|Джеймс Сканлон
|9
|нп
|Дилан Борхе
46'
|10
|нп
|Тиджей Де Барр
|12
|зщ
|Лу Эннсли
33'
|16
|пз
|Han Stevens
46'
|19
|пз
|Leon Mason
46'
|20
|зщ
|Итан Бритто
78'
|17
|нп
|Лиам Джессоп
78'
Запасные
|1
|вр
|Марк де Кастро
|13
|вр
|Алекс Руис
|2
|зщ
|Алекс Корнелья
|4
|зщ
|Кристиан Гарсия
|21
|зщ
|Марк Гарсия
|3
|пз
|Эрик Валес
|9
|нп
|Рикард Фернандес
|1
|вр
|Брэдли Банда
|13
|вр
|Харри Виктор
|14
|пз
|Хулиан Дель Рио
|15
|пз
|Джесси Гомес
|21
|пз
|Джереми Перера
|18
|Jayvan Garro
|22
|Luke Schofield
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Скотт Уайзман
Голы
Гийом Лопес
Альберт Росас
1:0
24'
Альберт Росас
2:0
35'
Наказания
Тиджей Де Барр
19'
Эрик Искьердо
54'
Карлос Ричардс
55'
Джулиан Валарино
56'
Лу Эннсли
58'
Жорди Алаез
77'
Дэн Бент
79'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Андорра - Гибралтар, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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