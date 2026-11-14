Словакия - Фарерские острова 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Словакия
2 : 2
Фарерские острова
События матча Словакия - Фарерские острова
17'
⚽
Эрик Прекоп (1 - 0)
30'
⚽
Вильормур Давидсен (1 - 1)Пенальти
47'
⚽
Аки Самуэльсен (1 - 2)
55'
Мартин Вальент
62'
Петур Кнудсен
63'
⇄
Иван Месик / Мартин Вальент
63'
⇄
Роберт Боженик / Альберт Руснак
64'
⇄
Поуль Каллсберг / Аки Самуэльсен
65'
⇄
Йоуаннес Бьярталид / Геза Давид Тури
65'
⇄
Адриан Юстинуссен / Ханус Серенсен
66'
Доминик Грейф
68'
Йоаннес Кальсё Даниэльсен
74'
⚽
Лукаш Гараслин (2 - 2)
80'
⇄
Мейнхард Ольсен / Петур Кнудсен
82'
Андриас Эдмундссон
84'
⇄
Нино Марчелли / Давид Стрелец
84'
⇄
Матуш Беро / Людовит Рейс
90+2'
⇄
Томаш Бобчек / Эрик Прекоп
Составы команд
Словакия
Фарерские острова
|1
|вр
|Доминик Грейф
|4
|зщ
|Мартин Вальент
63'
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|пз
|Людовит Рейс
84'
|10
|пз
|Альберт Русняк
63'
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|20
|нп
|Эрик Прекоп
90+2'
|15
|нп
|Давид Стрелец
84'
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
|2
|зщ
|Иван Месик
63'
|9
|нп
|Роберт Боженик
63'
|21
|пз
|Матуш Беро
84'
|7
|нп
|Нино Марцелли
84'
|11
|нп
|Томаш Бобчек
90+2'
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|16
|зщ
|Гуннар Ватнхамар
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|2
|пз
|Йоаннес Даниэльсен
|22
|пз
|Якуп Андреасен
|21
|пз
|Геза Давид Тури
65'
|9
|нп
|Оки Самуэльсен
64'
|11
|нп
|Петур Кнудсен
80'
|20
|нп
|Ханус Сёренсен
65'
|14
|пз
|Поуль Кадльсберг
64'
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
65'
|17
|нп
|Адриан Юстинуссен
65'
|10
|пз
|Мейнхард Ольсен
80'
Запасные
|12
|вр
|Марек Родак
|23
|вр
|Якуб Суровчик
|3
|зщ
|Тобиас Палишчак
|6
|пз
|Петер Покорны
|13
|пз
|Марио Сауэр
|19
|пз
|Томаш Риго
|18
|нп
|Адриан Капралик
|12
|вр
|Ари Петерсен
|23
|вр
|Бордур О Ренатрёд
|4
|зщ
|Сэмюэл Чуквуди
|6
|зщ
|Арнбьёрн Свенссон
|19
|зщ
|Янн Беньяминсен
|8
|зщ
|Оси Дам
|13
|пз
|Маттиас Хедлисдаль
|18
|нп
|Арон Беньяминсен
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Эйдун Клакстейн
Голы
Эрик Прекоп
Давид Ганцко
1:0
17'
Вильормур Давидсен
1:1
30'
Оки Самуэльсен
Петур Кнудсен
1:2
47'
Лукаш Гараслин
2:2
74'
Наказания
Мартин Вальент
55'
Петур Кнудсен
62'
Доминик Грейф
66'
Йоаннес Даниэльсен
68'
Андриас Эдмундссон
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словакия - Фарерские острова, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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