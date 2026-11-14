Словакия - Фарерские острова 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Словакия 2 : 2 Фарерские острова События матча Словакия - Фарерские острова 17' ⚽ Эрик Прекоп (1 - 0) 30' ⚽ Вильормур Давидсен (1 - 1) Пенальти 47' ⚽ Аки Самуэльсен (1 - 2) 55' Мартин Вальент 62' Петур Кнудсен 63' ⇄ Иван Месик / Мартин Вальент 63' ⇄ Роберт Боженик / Альберт Руснак 64' ⇄ Поуль Каллсберг / Аки Самуэльсен 65' ⇄ Йоуаннес Бьярталид / Геза Давид Тури 65' ⇄ Адриан Юстинуссен / Ханус Серенсен 66' Доминик Грейф 68' Йоаннес Кальсё Даниэльсен 74' ⚽ Лукаш Гараслин (2 - 2) 80' ⇄ Мейнхард Ольсен / Петур Кнудсен 82' Андриас Эдмундссон 84' ⇄ Нино Марчелли / Давид Стрелец 84' ⇄ Матуш Беро / Людовит Рейс 90+2' ⇄ Томаш Бобчек / Эрик Прекоп Составы команд Словакия Фарерские острова 1 вр Доминик Грейф 4 зщ Мартин Вальент 63' 5 зщ Любомир Шатка 14 зщ Милан Шкриньяр 16 зщ Давид Ганцко 22 пз Людовит Рейс 84' 10 пз Альберт Русняк 63' 8 пз Ондрей Дуда 20 нп Эрик Прекоп 90+2' 15 нп Давид Стрелец 84' 17 нп Лукаш Гараслин 2 зщ Иван Месик 63' 9 нп Роберт Боженик 63' 21 пз Матуш Беро 84' 7 нп Нино Марцелли 84' 11 нп Томаш Бобчек 90+2' 1 вр Маттиас Ламхавудже 15 зщ Одмар Фарё 16 зщ Гуннар Ватнхамар 5 зщ Андриас Эдмундссон 3 зщ Вильормур Давидсен 2 пз Йоаннес Даниэльсен 22 пз Якуп Андреасен 21 пз Геза Давид Тури 65' 9 нп Оки Самуэльсен 64' 11 нп Петур Кнудсен 80' 20 нп Ханус Сёренсен 65' 14 пз Поуль Кадльсберг 64' 7 пз Йоаннес Бьярталид 65' 17 нп Адриан Юстинуссен 65' 10 пз Мейнхард Ольсен 80' Запасные 12 вр Марек Родак 23 вр Якуб Суровчик 3 зщ Тобиас Палишчак 6 пз Петер Покорны 13 пз Марио Сауэр 19 пз Томаш Риго 18 нп Адриан Капралик 12 вр Ари Петерсен 23 вр Бордур О Ренатрёд 4 зщ Сэмюэл Чуквуди 6 зщ Арнбьёрн Свенссон 19 зщ Янн Беньяминсен 8 зщ Оси Дам 13 пз Маттиас Хедлисдаль 18 нп Арон Беньяминсен Главные тренеры Владимир Вайсс Эйдун Клакстейн Голы Эрик Прекоп Давид Ганцко 1:0 17' Вильормур Давидсен 1:1 30' Оки Самуэльсен Петур Кнудсен 1:2 47' Лукаш Гараслин 2:2 74' Наказания Мартин Вальент 55' Петур Кнудсен 62' Доминик Грейф 66' Йоаннес Даниэльсен 68' Андриас Эдмундссон 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словакия - Фарерские острова, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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