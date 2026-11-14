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Словакия - Фарерские острова 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Словакия
Словакия
2 : 2
Фарерские острова
Фарерские острова
События матча Словакия - Фарерские острова
17'
Эрик Прекоп (1 - 0)
30'
Вильормур Давидсен (1 - 1)Пенальти
47'
Аки Самуэльсен (1 - 2)
55'
Мартин Вальент
62'
Петур Кнудсен
63'
Иван Месик / Мартин Вальент
63'
Роберт Боженик / Альберт Руснак
64'
Поуль Каллсберг / Аки Самуэльсен
65'
Йоуаннес Бьярталид / Геза Давид Тури
65'
Адриан Юстинуссен / Ханус Серенсен
66'
Доминик Грейф
68'
Йоаннес Кальсё Даниэльсен
74'
Лукаш Гараслин (2 - 2)
80'
Мейнхард Ольсен / Петур Кнудсен
82'
Андриас Эдмундссон
84'
Нино Марчелли / Давид Стрелец
84'
Матуш Беро / Людовит Рейс
90+2'
Томаш Бобчек / Эрик Прекоп
Составы команд
Словакия
Фарерские острова
1СловакияврДоминик Грейф
4СловакиязщМартин Вальент
63'
5СловакиязщЛюбомир Шатка
14СловакиязщМилан Шкриньяр
16СловакиязщДавид Ганцко
22НидерландыпзЛюдовит Рейс
84'
10СловакияпзАльберт Русняк
63'
8СловакияпзОндрей Дуда
20СловакиянпЭрик Прекоп
90+2'
15СловакиянпДавид Стрелец
84'
17СловакиянпЛукаш Гараслин
2СловакиязщИван Месик
63'
9СловакиянпРоберт Боженик
63'
21СловакияпзМатуш Беро
84'
7СловакиянпНино Марцелли
84'
11СловакиянпТомаш Бобчек
90+2'
1Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
15Фарерские островазщОдмар Фарё
16Фарерские островазщГуннар Ватнхамар
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
2Фарерские островапзЙоаннес Даниэльсен
22Фарерские островапзЯкуп Андреасен
21Фарерские островапзГеза Давид Тури
65'
9Фарерские острованпОки Самуэльсен
64'
11Фарерские острованпПетур Кнудсен
80'
20Фарерские острованпХанус Сёренсен
65'
14Фарерские островапзПоуль Кадльсберг
64'
7Фарерские островапзЙоаннес Бьярталид
65'
17Фарерские острованпАдриан Юстинуссен
65'
10Фарерские островапзМейнхард Ольсен
80'
Запасные
12СловакияврМарек Родак
23СловакияврЯкуб Суровчик
3СловакиязщТобиас Палишчак
6СловакияпзПетер Покорны
13СловакияпзМарио Сауэр
19СловакияпзТомаш Риго
18СловакиянпАдриан Капралик
12Фарерские островаврАри Петерсен
23Фарерские островаврБордур О Ренатрёд
4Фарерские островазщСэмюэл Чуквуди
6Фарерские островазщАрнбьёрн Свенссон
19Фарерские островазщЯнн Беньяминсен
8Фарерские островазщОси Дам
13Фарерские островапзМаттиас Хедлисдаль
18Фарерские острованпАрон Беньяминсен
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
Голы
Эрик Прекоп
Давид Ганцко
1:0
17'
Вильормур Давидсен
1:1
30'
Оки Самуэльсен
Петур Кнудсен
1:2
47'
Лукаш Гараслин
2:2
74'
Наказания
Мартин Вальент
55'
Петур Кнудсен
62'
Доминик Грейф
66'
Йоаннес Даниэльсен
68'
Андриас Эдмундссон
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Словакия - Фарерские острова, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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