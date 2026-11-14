«Реал» и сборная Бразилии работают над восстановлением уверенности Винисиуса 

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью и наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти согласовали подход к работе с Винисиусом Жуниором. Оба специалиста намерены помочь 26-летнему нападающему справиться с непростым периодом и вернуть ему уверенность, которая позволяла регулярно демонстрировать высокий уровень игры. Об этом сообщает испанское издание OK Diario.

По сведениям источника, в мадридском клубе Моуринью уделяет особое внимание психологическому состоянию бразильца. Португальский тренер стремится избавить футболиста от излишнего давления и критики, которые сопровождают его выступления в последнее время. Главная задача — вернуть Винисиусу свободу действий на поле, желание чаще брать игру на себя и уверенность в собственных решениях даже после неудачных эпизодов.

Моуринью публично подчёркивал, что не собирается отказываться от работы с бразильцем из-за временного спада. По мнению специалиста, сильный футболист способен вернуться к привычному уровню даже после сложного отрезка карьеры. Тренер также отмечал, что для этого важны не только индивидуальные занятия и игровые решения, но и поддержка партнёров по команде.

Анчелотти, хорошо знакомый с возможностями Винисиуса по совместной работе в «Реале», рассчитывает помочь ему в расположении национальной команды. Итальянский специалист продолжает доверять нападающему и готов предоставлять ему игровое время в матчах сборной во время ноябрьской международной паузы. Регулярное участие во встречах Бразилии должно помочь форварду обрести уверенность и вернуть привычную остроту в атаке.

В нынешней ситуации для Винисиуса особенно важно вновь стать определяющим игроком как на клубном уровне, так и в национальной команде. При этом окончательное решение о его роли в «Реале» будет зависеть от формы футболиста и интересов команды. Моуринью ранее давал понять, что индивидуальные задачи не могут быть важнее результата коллектива.

