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Шотландия - Северная Македония 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Шотландия
Шотландия
2 : 1
Северная Македония
Северная Македония
События матча Шотландия - Северная Македония
54'
Джон Макгинн (1 - 0)
57'
Эльмин Растодер (1 - 1)
64'
Християн Малески / Дарко Чурлинов
64'
Агон Елези / Матей Гаштаров
67'
Оли Макберни / Че Адамс
74'
Джон Макгинн (2 - 1)Пенальти
76'
Райан Кристи / Билли Гилмор
76'
Аарон Хики / Бен Доук
78'
Азер Омерагич / Эльмин Растодер
78'
Лука Станковски / Элиф Элмас
85'
Бобан Николов / Люпче Дориев
89'
Льюис Фергюсон
Составы команд
Шотландия
Северная Македония
1ШотландияврАнгус Ганн
6ШотландиязщКиран Тирни
18ШотландиязщЛюк Грэм
5ШотландиязщРайан Портеус
8ШотландияпзБилли Гилмор
76'
7ШотландияпзДжон Макгинн
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
76'
10ШотландиянпЧе Адамс
67'
9ШотландиянпОливер Макбарни
67'
11ШотландияпзРайан Кристи
76'
2ШотландияпзАарон Хики
76'
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
4Северная МакедониязщМарио Младеновски
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
8Северная МакедонияпзЭзган Алиоски
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
78'
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
15Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
64'
14Северная МакедонияпзЛюпче Дориев
84'
11Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
64'
9Северная МакедониянпЭльмин Растодер
78'
18Северная МакедонияпзАгон Элези
64'
22Северная МакедониянпХристьян Малески
64'
20Северная МакедонияпзЛука Станковски
78'
17Северная МакедониянпАзер Омерагич
78'
16Северная МакедонияпзБобан Николов
84'
Запасные
12ШотландияврЛиам Келли
21ШотландияврСкотт Бэйн
13ШотландиязщДжек Хендри
22ШотландиязщНейтан Паттерсон
14ШотландияпзДжеймс Пенрис
23ШотландияпзКристи Монтгомери
15ШотландиянпДжошуа Макпэйк
16ШотландиянпФиндли Кёртис
20ШотландиянпКирон Боуи
1Северная МакедонияврДавор Талески
12Северная МакедонияврДамьян Шишковски
3Северная МакедониязщСебастьян Эррера
5Северная МакедониязщИмран Фетай
13Северная МакедониязщАнес Меличи
21Северная МакедониязщСтефан Деспотовски
19Северная МакедониянпМарко Гьоргьевски
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
Северная МакедонияГоце Седлоски
Голы
Джон Макгинн
Че Адамс
1:0
54'
Эльмин Растодер
Энис Барди
1:1
57'
Джон Макгинн
2:1
74'
Наказания
Льюис Фергюсон
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Северная Македония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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