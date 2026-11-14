Шотландия - Северная Македония 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Шотландия 2 : 1 Северная Македония События матча Шотландия - Северная Македония 54' ⚽ Джон Макгинн (1 - 0) 57' ⚽ Эльмин Растодер (1 - 1) 64' ⇄ Християн Малески / Дарко Чурлинов 64' ⇄ Агон Елези / Матей Гаштаров 67' ⇄ Оли Макберни / Че Адамс 74' ⚽ Джон Макгинн (2 - 1) Пенальти 76' ⇄ Райан Кристи / Билли Гилмор 76' ⇄ Аарон Хики / Бен Доук 78' ⇄ Азер Омерагич / Эльмин Растодер 78' ⇄ Лука Станковски / Элиф Элмас 85' ⇄ Бобан Николов / Люпче Дориев 89' Льюис Фергюсон Составы команд Шотландия Северная Македония 1 вр Ангус Ганн 6 зщ Киран Тирни 18 зщ Люк Грэм 5 зщ Райан Портеус 8 пз Билли Гилмор 76' 7 пз Джон Макгинн 3 пз Эндрю Робертсон 19 пз Льюис Фергюсон 4 пз Скотт Мактоминей 17 нп Бен Гэннон-Доук 76' 10 нп Че Адамс 67' 9 нп Оливер Макбарни 67' 11 пз Райан Кристи 76' 2 пз Аарон Хики 76' 23 вр Столе Димитриевски 6 зщ Висар Муслиу 4 зщ Марио Младеновски 2 пз Боян Илиевски 8 пз Эзган Алиоски 7 пз Элиф Элмас 78' 10 пз Энис Барди 15 пз Matej Gashtarov 64' 14 пз Люпче Дориев 84' 11 пз Дарко Чурлинов 64' 9 нп Эльмин Растодер 78' 18 пз Агон Элези 64' 22 нп Христьян Малески 64' 20 пз Лука Станковски 78' 17 нп Азер Омерагич 78' 16 пз Бобан Николов 84' Запасные 12 вр Лиам Келли 21 вр Скотт Бэйн 13 зщ Джек Хендри 22 зщ Нейтан Паттерсон 14 пз Джеймс Пенрис 23 пз Кристи Монтгомери 15 нп Джошуа Макпэйк 16 нп Финдли Кёртис 20 нп Кирон Боуи 1 вр Давор Талески 12 вр Дамьян Шишковски 3 зщ Себастьян Эррера 5 зщ Имран Фетай 13 зщ Анес Меличи 21 зщ Стефан Деспотовски 19 нп Марко Гьоргьевски Главные тренеры Себастьен Поконьоли Гоце Седлоски Голы Джон Макгинн Че Адамс 1:0 54' Эльмин Растодер Энис Барди 1:1 57' Джон Макгинн 2:1 74' Наказания Льюис Фергюсон 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Северная Македония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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