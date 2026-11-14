Шотландия - Северная Македония 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Шотландия
2 : 1
Северная Македония
События матча Шотландия - Северная Македония
54'
⚽
Джон Макгинн (1 - 0)
57'
⚽
Эльмин Растодер (1 - 1)
64'
⇄
Християн Малески / Дарко Чурлинов
64'
⇄
Агон Елези / Матей Гаштаров
67'
⇄
Оли Макберни / Че Адамс
74'
⚽
Джон Макгинн (2 - 1)Пенальти
76'
⇄
Райан Кристи / Билли Гилмор
76'
⇄
Аарон Хики / Бен Доук
78'
⇄
Азер Омерагич / Эльмин Растодер
78'
⇄
Лука Станковски / Элиф Элмас
85'
⇄
Бобан Николов / Люпче Дориев
89'
Льюис Фергюсон
Составы команд
Шотландия
Северная Македония
|1
|вр
|Ангус Ганн
|6
|зщ
|Киран Тирни
|18
|зщ
|Люк Грэм
|5
|зщ
|Райан Портеус
|8
|пз
|Билли Гилмор
76'
|7
|пз
|Джон Макгинн
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
76'
|10
|нп
|Че Адамс
67'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
67'
|11
|пз
|Райан Кристи
76'
|2
|пз
|Аарон Хики
76'
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|4
|зщ
|Марио Младеновски
|2
|пз
|Боян Илиевски
|8
|пз
|Эзган Алиоски
|7
|пз
|Элиф Элмас
78'
|10
|пз
|Энис Барди
|15
|пз
|Matej Gashtarov
64'
|14
|пз
|Люпче Дориев
84'
|11
|пз
|Дарко Чурлинов
64'
|9
|нп
|Эльмин Растодер
78'
|18
|пз
|Агон Элези
64'
|22
|нп
|Христьян Малески
64'
|20
|пз
|Лука Станковски
78'
|17
|нп
|Азер Омерагич
78'
|16
|пз
|Бобан Николов
84'
Запасные
|12
|вр
|Лиам Келли
|21
|вр
|Скотт Бэйн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|14
|пз
|Джеймс Пенрис
|23
|пз
|Кристи Монтгомери
|15
|нп
|Джошуа Макпэйк
|16
|нп
|Финдли Кёртис
|20
|нп
|Кирон Боуи
|1
|вр
|Давор Талески
|12
|вр
|Дамьян Шишковски
|3
|зщ
|Себастьян Эррера
|5
|зщ
|Имран Фетай
|13
|зщ
|Анес Меличи
|21
|зщ
|Стефан Деспотовски
|19
|нп
|Марко Гьоргьевски
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Гоце Седлоски
Голы
Джон Макгинн
Че Адамс
1:0
54'
Эльмин Растодер
Энис Барди
1:1
57'
Джон Макгинн
2:1
74'
Наказания
Льюис Фергюсон
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Северная Македония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Словакия - Фарерские острова 13 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Лихтенштейн - Азербайджан 13 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Люксембург - Эстония 13 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Андорра - Гибралтар 13 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Молдова - Казахстан 13 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...