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Лионель Месси вернётся на «Монументаль» в составе «Интер Майами»

Дата публикации: 14-11-2026 00:53

Лионель Месси вернётся на «Монументаль» в составе «Интер Майами» 

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, проведёт товарищеский матч против аргентинского «Ривер Плейт». Встреча запланирована на 19 января 2027 года и состоится в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль», домашней арене клуба из Нуньеса. О предстоящем поединке команды объявили официально в социальных сетях.

Для Месси эта игра станет возвращением на один из самых значимых стадионов в его карьере. Именно на «Монументаль» аргентинец провёл свой последний матч за национальную сборную — теперь он вновь выйдет на поле перед местными болельщиками, но уже в футболке американского клуба. Встреча также станет частью подготовки обеих команд к новому сезону.

У «Интер Майами» будет особый интерес к этой поездке: клуб впервые сыграет на территории Аргентины. Для Месси же предстоящий матч станет вторым противостоянием с «Ривер Плейт». Впервые он встретился с командой из Буэнос-Айреса в декабре 2015 года, когда выступал за «Барселону». Тогда каталонцы победили со счётом 3:0 в финале клубного чемпионата мира.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Его дебют состоялся 21 июля в матче Кубка лиг против «Крус Асуль». С тех пор аргентинец стал одной из главных фигур проекта клуба из Флориды и помог команде завоевать несколько трофеев. Контракт нападающего действует до конца 2028 года.

В составе «Интер Майами» Месси выиграл Кубок лиг в 2023 году, Supporters' Shield — награду лучшей команде регулярного чемпионата MLS — в 2024-м, а также чемпионат MLS в 2025 году. Теперь в его расписании появился ещё один матч в Аргентине, который наверняка привлечёт повышенное внимание местных болельщиков.

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