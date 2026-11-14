Тренер Португалии ответил на вопрос о присутствии Роналду на матче с Данией
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш не стал утверждать, что Криштиану Роналду появится на церемонии чествования перед матчем с Данией в Лиге наций. По словам наставника, решение полностью зависит от самого футболиста.
Журналисты спросили специалиста, хотел бы он видеть бывшего капитана национальной команды на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» во время предстоящей встречи. «Я не знаю. Это зависит от него», — ответил Жезуш, слова которого приводит Record.
Матч пятого тура группового этапа Лиги наций между Португалией и Данией состоится в субботу, 14 ноября, в Браге. Встреча пройдёт без участия Роналду, который ранее объявил о завершении международной карьеры. Однако Федерация футбола Португалии подготовила специальную акцию в честь многолетнего капитана.
По информации португальского издания A Bola, все футболисты национальной команды выйдут на поле в футболках с седьмым номером, под которым Роналду выступал за сборную. Кроме того, запланирована отдельная символическая акция на седьмой минуте матча. Инициативу согласовали президент федерации Педру Проэнса, Жезуш и капитаны команды — Бернарду Силва, Рубен Диаш и Бруну Фернандеш.
Роналду дебютировал за сборную Португалии 20 августа 2003 года в товарищеской встрече с Казахстаном. Тогда 18-летний нападающий появился на поле после перерыва, а его команда одержала победу со счётом 1:0. За 23 года в национальной команде форвард провёл 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.
В составе Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды выигрывал Лигу наций — в сезонах 2018/19 и 2024/25. Предстоящая встреча с Данией станет первой для португальцев после объявления об уходе их многолетнего капитана.
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