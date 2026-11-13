Молдова - Казахстан 13 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Молдова 2 : 1 Казахстан События матча Молдавия - Казахстан 39' ⚽ Петру Попеску (1 - 0) 46' ⇄ Ян Вороговский / Наурызбек Жагоров 51' ⚽ Ислам Чесноков (1 - 1) 58' ⇄ Никита Моцпан / Владимир Фрате 58' ⇄ Александру Бетиву / Ники Клещенко 65' ⇄ Данила Форов / Иоан-Калин Ревенко 66' ⇄ Виктор Богачук / Вадим Рацэ 69' ⇄ Исламбек Куат / Рамазан Оразов 69' ⇄ Галымжан Кенжебек / Жасулан Амир 73' Юрие Иову 77' ⚽ Петру Попеску (2 - 1) 78' ⇄ Айбол Абикен / Динмухамед Караман 78' ⇄ Айбар Жаксылыков / Ислам Чесноков 83' ⇄ Михаил Штефан / Владислав Бабогло 90+3' Петру Попеску 90+4' Максим Самородов 90+4' Максим Самородов Вторая желтая — удаление Составы команд Молдавия Казахстан 12 вр Дмитрий Челядник 21 зщ Иоан-Кэлин Ревенко 66' 4 зщ Владислав Бабогло 83' 18 зщ Юрий Йову 6 зщ Михаил Герасименков 2 зщ Олег Рябчук 22 пз Вадим Рацэ 66' 9 пз Серджу Перчун 20 пз Ники Клещенко 58' 10 нп Владимир Фратя 58' 15 нп Петру Попеску 7 пз Никита Моцпан 58' 13 нп Александру Бециву 58' 16 зщ Данила Форов 66' 8 пз Виктор Богачук 66' 3 зщ Михаил Штефан 83' 1 вр Стас Покатилов 14 зщ Наурызбек Жагоров 46' 6 зщ Алибек Касым 23 зщ Темирлан Ерланов 3 зщ Нуралы Алип 13 зщ Александр Мрынский 20 пз Рамазан Оразов 69' 18 пз Динмухамед Караман 78' 15 нп Жасулан Амир 69' 10 нп Максим Самородов 17 нп Ислам Чесноков 78' 11 зщ Ян Вороговский 46' 5 пз Исламбек Куат 69' 7 нп Галымжан Кенжебек 69' 8 пз Айбол Абикен 78' 19 нп Айбар Жаксылыков 78' Запасные 1 вр Эмил Тымбур 23 вр Андрей Кожухарь 5 зщ Стефан Негру 14 зщ Денис Марандичи 19 зщ Даниэль Думбравану 11 пз Виктор Стынэ 17 пз Овидиу Давид 12 вр Бекхан Шайзада 16 вр Александр Заруцкий 4 зщ Арсен Аширбек 22 зщ Еркин Тапалов 2 зщ Адилбек Жумаханов 9 пз Бауыржан Исламхан 21 пз Азамат Туякбаев Главные тренеры Лилиан Попеску Джон вант Схип Голы Петру Попеску 1:0 39' Ислам Чесноков Рамазан Оразов 1:1 51' Петру Попеску Никита Моцпан 2:1 77' Наказания Юрий Йову 73' Петру Попеску 90+3' Максим Самородов 90+5' Максим Самородов 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Молдова - Казахстан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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