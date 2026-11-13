Молдова - Казахстан 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 13-11-2026
Молдова
2 : 1
Казахстан
События матча Молдавия - Казахстан
39'
⚽
Петру Попеску (1 - 0)
46'
⇄
Ян Вороговский / Наурызбек Жагоров
51'
⚽
Ислам Чесноков (1 - 1)
58'
⇄
Никита Моцпан / Владимир Фрате
58'
⇄
Александру Бетиву / Ники Клещенко
65'
⇄
Данила Форов / Иоан-Калин Ревенко
66'
⇄
Виктор Богачук / Вадим Рацэ
69'
⇄
Исламбек Куат / Рамазан Оразов
69'
⇄
Галымжан Кенжебек / Жасулан Амир
73'
Юрие Иову
77'
⚽
Петру Попеску (2 - 1)
78'
⇄
Айбол Абикен / Динмухамед Караман
78'
⇄
Айбар Жаксылыков / Ислам Чесноков
83'
⇄
Михаил Штефан / Владислав Бабогло
90+3'
Петру Попеску
90+4'
Максим Самородов
90+4'
Максим СамородовВторая желтая — удаление
Составы команд
Молдавия
Казахстан
|12
|вр
|Дмитрий Челядник
|21
|зщ
|Иоан-Кэлин Ревенко
66'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
83'
|18
|зщ
|Юрий Йову
|6
|зщ
|Михаил Герасименков
|2
|зщ
|Олег Рябчук
|22
|пз
|Вадим Рацэ
66'
|9
|пз
|Серджу Перчун
|20
|пз
|Ники Клещенко
58'
|10
|нп
|Владимир Фратя
58'
|15
|нп
|Петру Попеску
|7
|пз
|Никита Моцпан
58'
|13
|нп
|Александру Бециву
58'
|16
|зщ
|Данила Форов
66'
|8
|пз
|Виктор Богачук
66'
|3
|зщ
|Михаил Штефан
83'
|1
|вр
|Стас Покатилов
|14
|зщ
|Наурызбек Жагоров
46'
|6
|зщ
|Алибек Касым
|23
|зщ
|Темирлан Ерланов
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|13
|зщ
|Александр Мрынский
|20
|пз
|Рамазан Оразов
69'
|18
|пз
|Динмухамед Караман
78'
|15
|нп
|Жасулан Амир
69'
|10
|нп
|Максим Самородов
|17
|нп
|Ислам Чесноков
78'
|11
|зщ
|Ян Вороговский
46'
|5
|пз
|Исламбек Куат
69'
|7
|нп
|Галымжан Кенжебек
69'
|8
|пз
|Айбол Абикен
78'
|19
|нп
|Айбар Жаксылыков
78'
Запасные
|1
|вр
|Эмил Тымбур
|23
|вр
|Андрей Кожухарь
|5
|зщ
|Стефан Негру
|14
|зщ
|Денис Марандичи
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
|11
|пз
|Виктор Стынэ
|17
|пз
|Овидиу Давид
|12
|вр
|Бекхан Шайзада
|16
|вр
|Александр Заруцкий
|4
|зщ
|Арсен Аширбек
|22
|зщ
|Еркин Тапалов
|2
|зщ
|Адилбек Жумаханов
|9
|пз
|Бауыржан Исламхан
|21
|пз
|Азамат Туякбаев
Главные тренеры
|Лилиан Попеску
|Джон вант Схип
Голы
Петру Попеску
1:0
39'
Ислам Чесноков
Рамазан Оразов
1:1
51'
Петру Попеску
Никита Моцпан
2:1
77'
Наказания
Юрий Йову
73'
Петру Попеску
90+3'
Максим Самородов
90+5'
Максим Самородов
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Молдова - Казахстан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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