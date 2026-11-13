06:06 ()
Свернуть список

Молдова - Казахстан 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Молдова
Молдова
2 : 1
Казахстан
Казахстан
События матча Молдавия - Казахстан
39'
Петру Попеску (1 - 0)
46'
Ян Вороговский / Наурызбек Жагоров
51'
Ислам Чесноков (1 - 1)
58'
Никита Моцпан / Владимир Фрате
58'
Александру Бетиву / Ники Клещенко
65'
Данила Форов / Иоан-Калин Ревенко
66'
Виктор Богачук / Вадим Рацэ
69'
Исламбек Куат / Рамазан Оразов
69'
Галымжан Кенжебек / Жасулан Амир
73'
Юрие Иову
77'
Петру Попеску (2 - 1)
78'
Айбол Абикен / Динмухамед Караман
78'
Айбар Жаксылыков / Ислам Чесноков
83'
Михаил Штефан / Владислав Бабогло
90+3'
Петру Попеску
90+4'
Максим Самородов
90+4'
Максим СамородовВторая желтая — удаление
Составы команд
Молдавия
Казахстан
12МолдавияврДмитрий Челядник
21МолдавиязщИоан-Кэлин Ревенко
66'
4МолдавиязщВладислав Бабогло
83'
18МолдавиязщЮрий Йову
6МолдавиязщМихаил Герасименков
2МолдавиязщОлег Рябчук
22МолдавияпзВадим Рацэ
66'
9МолдавияпзСерджу Перчун
20МолдавияпзНики Клещенко
58'
10МолдавиянпВладимир Фратя
58'
15МолдавиянпПетру Попеску
7МолдавияпзНикита Моцпан
58'
13МолдавиянпАлександру Бециву
58'
16МолдавиязщДанила Форов
66'
8МолдавияпзВиктор Богачук
66'
3МолдавиязщМихаил Штефан
83'
1КазахстанврСтас Покатилов
14КазахстанзщНаурызбек Жагоров
46'
6КазахстанзщАлибек Касым
23КазахстанзщТемирлан Ерланов
3КазахстанзщНуралы Алип
13КазахстанзщАлександр Мрынский
20КазахстанпзРамазан Оразов
69'
18КазахстанпзДинмухамед Караман
78'
15КазахстаннпЖасулан Амир
69'
10КазахстаннпМаксим Самородов
17КазахстаннпИслам Чесноков
78'
11КазахстанзщЯн Вороговский
46'
5КазахстанпзИсламбек Куат
69'
7КазахстаннпГалымжан Кенжебек
69'
8КазахстанпзАйбол Абикен
78'
19КазахстаннпАйбар Жаксылыков
78'
Запасные
1МолдавияврЭмил Тымбур
23МолдавияврАндрей Кожухарь
5МолдавиязщСтефан Негру
14МолдавиязщДенис Марандичи
19МолдавиязщДаниэль Думбравану
11МолдавияпзВиктор Стынэ
17МолдавияпзОвидиу Давид
12КазахстанврБекхан Шайзада
16КазахстанврАлександр Заруцкий
4КазахстанзщАрсен Аширбек
22КазахстанзщЕркин Тапалов
2КазахстанзщАдилбек Жумаханов
9КазахстанпзБауыржан Исламхан
21КазахстанпзАзамат Туякбаев
Главные тренеры
МолдавияЛилиан Попеску
НидерландыДжон вант Схип
Голы
Петру Попеску
1:0
39'
Ислам Чесноков
Рамазан Оразов
1:1
51'
Петру Попеску
Никита Моцпан
2:1
77'
Наказания
Юрий Йову
73'
Петру Попеску
90+3'
Максим Самородов
90+5'
Максим Самородов
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Молдова - Казахстан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Италия - Франция 12 ноября обзор матча
    Италия - Франция 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча
    Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Чехия - Испания 12 ноября обзор матча
    Чехия - Испания 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча
    Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Черногория - Латвия 12 ноября обзор матча
    Черногория - Латвия 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close