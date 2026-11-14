Люксембург - Эстония 13 ноября обзор матча Дата публикации: 14-11-2026 Люксембург 0 : 1 Эстония События матча Люксембург - Эстония 42' ⚽ Максим Паскочи (0 - 1) 58' ⇄ Энцо дус Сантус / Себастьен Тилль 58' ⇄ Омар Натами / Айман Дардари 58' ⇄ Энес Махмутович / Тим Холл 61' Омар Натами 69' ⇄ Мартен-Крис Паальберг / Маттиас Мяннилаан 78' ⇄ Карел Мустмаа / Рокко Роберт Шейн 79' ⇄ Джейсон Видейра Перейра / Винсент Тилль 79' ⇄ Патрик Маседу Батишта / Флориан Боне 80' Джейсон Видейра Перейра 90+5' Лоран Янс Составы команд Люксембург Эстония 1 вр Антони Морис 18 зщ Лоран Жанс 5 зщ Вахид Селимович 22 зщ Тим Холл 58' 4 зщ Флориан Бонерт 79' 11 пз Венсан Тилль 79' 19 пз Матиас Олесен 6 пз Томаш Морейра 21 пз Себастьен Тилль 58' 7 пз Айман Дардари 58' 17 нп Хамза Кадамани 3 зщ Энес Махмутович 58' 8 пз Энцо Дуарте 58' 15 пз Omar Natami 58' 9 нп Джейсон Видейра 79' 20 Patrick Macedo Batista 79' 1 вр Карл Хейн 6 зщ Расмус Пеэтсон 3 зщ Максим Паскотши 16 зщ Эрко Йонне Тюгьяс 18 зщ Карол Метс 19 зщ Михаэль Шённинг-Ларсен 14 пз Патрик Кристал 4 пз Маттиас Кяйт 10 пз Кевор Палуметс 5 пз Рокко Шейн 79' 7 нп Маттиас Мяннилаан 69' 8 нп Мартен-Крис Паалберг 69' 9 нп Карел Мустмаа 79' Запасные 12 вр Тьяго Перейра 23 вр Лукас Фокс 2 зщ Эльдин Джогович 14 зщ Эрик Вейга 10 пз Тимоте Рупиль 13 пз Фарид Икене 16 пз Мигел Гонсалвеш 12 вр Матвей Игонен 22 вр Карл Валлнер 2 зщ Михаил Колобов 13 зщ Йозеф Салисте 20 зщ Танел Таммик 23 зщ Франк Лийвак 11 пз Михкель Айнсалу 17 пз Мартин Миллер 21 пз Владислав Крейда 15 нп Максимилиан Скворцов Главные тренеры Джефф Штрассер Юрген Хенн Голы Максим Паскотши Рокко Шейн 0:1 43' Наказания Omar Natami 61' Джейсон Видейра 80' Лоран Жанс 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Люксембург - Эстония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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