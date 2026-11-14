Люксембург - Эстония 13 ноября обзор матча
Дата публикации: 14-11-2026
Люксембург
0 : 1
Эстония
События матча Люксембург - Эстония
42'
⚽
Максим Паскочи (0 - 1)
58'
⇄
Энцо дус Сантус / Себастьен Тилль
58'
⇄
Омар Натами / Айман Дардари
58'
⇄
Энес Махмутович / Тим Холл
61'
Омар Натами
69'
⇄
Мартен-Крис Паальберг / Маттиас Мяннилаан
78'
⇄
Карел Мустмаа / Рокко Роберт Шейн
79'
⇄
Джейсон Видейра Перейра / Винсент Тилль
79'
⇄
Патрик Маседу Батишта / Флориан Боне
80'
Джейсон Видейра Перейра
90+5'
Лоран Янс
Составы команд
Люксембург
Эстония
|1
|вр
|Антони Морис
|18
|зщ
|Лоран Жанс
|5
|зщ
|Вахид Селимович
|22
|зщ
|Тим Холл
58'
|4
|зщ
|Флориан Бонерт
79'
|11
|пз
|Венсан Тилль
79'
|19
|пз
|Матиас Олесен
|6
|пз
|Томаш Морейра
|21
|пз
|Себастьен Тилль
58'
|7
|пз
|Айман Дардари
58'
|17
|нп
|Хамза Кадамани
|3
|зщ
|Энес Махмутович
58'
|8
|пз
|Энцо Дуарте
58'
|15
|пз
|Omar Natami
58'
|9
|нп
|Джейсон Видейра
79'
|20
|Patrick Macedo Batista
79'
|1
|вр
|Карл Хейн
|6
|зщ
|Расмус Пеэтсон
|3
|зщ
|Максим Паскотши
|16
|зщ
|Эрко Йонне Тюгьяс
|18
|зщ
|Карол Метс
|19
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|14
|пз
|Патрик Кристал
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
|10
|пз
|Кевор Палуметс
|5
|пз
|Рокко Шейн
79'
|7
|нп
|Маттиас Мяннилаан
69'
|8
|нп
|Мартен-Крис Паалберг
69'
|9
|нп
|Карел Мустмаа
79'
Запасные
|12
|вр
|Тьяго Перейра
|23
|вр
|Лукас Фокс
|2
|зщ
|Эльдин Джогович
|14
|зщ
|Эрик Вейга
|10
|пз
|Тимоте Рупиль
|13
|пз
|Фарид Икене
|16
|пз
|Мигел Гонсалвеш
|12
|вр
|Матвей Игонен
|22
|вр
|Карл Валлнер
|2
|зщ
|Михаил Колобов
|13
|зщ
|Йозеф Салисте
|20
|зщ
|Танел Таммик
|23
|зщ
|Франк Лийвак
|11
|пз
|Михкель Айнсалу
|17
|пз
|Мартин Миллер
|21
|пз
|Владислав Крейда
|15
|нп
|Максимилиан Скворцов
Главные тренеры
|Джефф Штрассер
|Юрген Хенн
Голы
Максим Паскотши
Рокко Шейн
0:1
43'
Наказания
Omar Natami
61'
Джейсон Видейра
80'
Лоран Жанс
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Люксембург - Эстония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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