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Люксембург - Эстония 13 ноября обзор матча

Дата публикации: 14-11-2026
Люксембург
Люксембург
0 : 1
Эстония
Эстония
События матча Люксембург - Эстония
42'
Максим Паскочи (0 - 1)
58'
Энцо дус Сантус / Себастьен Тилль
58'
Омар Натами / Айман Дардари
58'
Энес Махмутович / Тим Холл
61'
Омар Натами
69'
Мартен-Крис Паальберг / Маттиас Мяннилаан
78'
Карел Мустмаа / Рокко Роберт Шейн
79'
Джейсон Видейра Перейра / Винсент Тилль
79'
Патрик Маседу Батишта / Флориан Боне
80'
Джейсон Видейра Перейра
90+5'
Лоран Янс
Составы команд
Люксембург
Эстония
1ЛюксембургврАнтони Морис
18ЛюксембургзщЛоран Жанс
5ЛюксембургзщВахид Селимович
22ЛюксембургзщТим Холл
58'
4ЛюксембургзщФлориан Бонерт
79'
11ЛюксембургпзВенсан Тилль
79'
19ЛюксембургпзМатиас Олесен
6ЛюксембургпзТомаш Морейра
21ЛюксембургпзСебастьен Тилль
58'
7ЛюксембургпзАйман Дардари
58'
17ЛюксембургнпХамза Кадамани
3ЛюксембургзщЭнес Махмутович
58'
8ЛюксембургпзЭнцо Дуарте
58'
15ИталияпзOmar Natami
58'
9ЛюксембургнпДжейсон Видейра
79'
20ЛюксембургPatrick Macedo Batista
79'
1ЭстонияврКарл Хейн
6ЭстониязщРасмус Пеэтсон
3ЭстониязщМаксим Паскотши
16ЭстониязщЭрко Йонне Тюгьяс
18ЭстониязщКарол Метс
19ЭстониязщМихаэль Шённинг-Ларсен
14ЭстонияпзПатрик Кристал
4ЭстонияпзМаттиас Кяйт
10ЭстонияпзКевор Палуметс
5ЭстонияпзРокко Шейн
79'
7ЭстониянпМаттиас Мяннилаан
69'
8ЭстониянпМартен-Крис Паалберг
69'
9ЭстониянпКарел Мустмаа
79'
Запасные
12ЛюксембургврТьяго Перейра
23ЛюксембургврЛукас Фокс
2ЛюксембургзщЭльдин Джогович
14ЛюксембургзщЭрик Вейга
10ЛюксембургпзТимоте Рупиль
13ЛюксембургпзФарид Икене
16ЛюксембургпзМигел Гонсалвеш
12ЭстонияврМатвей Игонен
22ЭстонияврКарл Валлнер
2ЭстониязщМихаил Колобов
13ЭстониязщЙозеф Салисте
20ЭстониязщТанел Таммик
23ЭстониязщФранк Лийвак
11ЭстонияпзМихкель Айнсалу
17ЭстонияпзМартин Миллер
21ЭстонияпзВладислав Крейда
15ЭстониянпМаксимилиан Скворцов
Главные тренеры
ЛюксембургДжефф Штрассер
ЭстонияЮрген Хенн
Голы
Максим Паскотши
Рокко Шейн
0:1
43'
Наказания
Omar Natami
61'
Джейсон Видейра
80'
Лоран Жанс
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Люксембург - Эстония, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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