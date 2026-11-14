В Далласе состоится церемония включения Бекхэма в Зал славы
Бывший полузащитник сборной Англии и «Лос-Анджелес Гэлакси», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм будет включён в Национальный Зал славы футбола США. Англичанин вошёл в число представителей класса 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба MLS.
Торжественная церемония запланирована на 16 апреля 2027 года. Мероприятие пройдёт на стадионе «Тойота» во Фриско, штат Техас, который является домашней ареной «Даллас». Бекхэм получил признание по ветеранской категории — за вклад, который он внёс в американский футбол во время игровой карьеры.
Англичанин присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году. За шесть сезонов в составе калифорнийского клуба он дважды становился обладателем Кубка MLS — в 2011 и 2012 годах. Кроме того, команда с Бекхэмом два раза выигрывала регулярный чемпионат. В этот период полузащитник также дважды отправлялся в аренду в итальянский «Милан».
Переход футболиста в MLS имел значение не только для его клуба: появление одной из крупнейших мировых звёзд заметно повысило международное внимание к американскому чемпионату. Позднее Бекхэм продолжил работу в футболе уже в качестве руководителя. Он стал одним из основателей и совладельцев «Интер Майами», который дебютировал в MLS в 2020 году.
Помимо Бекхэма, в класс Зала славы 2027 года вошли бывший нападающий сборной США Жози Алтидор, экс-тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Лотар Осиандер, а также футболистки Джули Бет Эртц и Меган Рапино. Шестым лауреатом стал бразильский игрок в мини-футбол Тату.
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