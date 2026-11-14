Мануэль Нойер расстался с супругой спустя несколько месяцев после рождения второго ребёнка
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер и его супруга Аника приняли решение прекратить отношения. Об этом сообщает немецкое издание Bild. По информации журналистов, пара рассталась спустя непродолжительное время после рождения второго ребёнка.
Как утверждает источник, в семье футболиста возникли серьёзные разногласия, которые в конечном итоге привели к решению о расставании. При этом подробности семейного кризиса не раскрываются. Сам Нойер отказался комментировать публикацию Bild, пояснив через своего советника по связям с общественностью, что не желает обсуждать личную жизнь. Аника также пока не выступала с публичными заявлениями.
Второй ребёнок Мануэля и Аники появился на свет в конце августа 2026 года. У супругов также есть сын Лука, родившийся весной 2024-го. Пара состояла в отношениях с 2020 года, официально зарегистрировала брак в ноябре 2023-го, а летом 2025 года провела свадебное торжество в Южном Тироле.
Нойер предпочитает не выносить семейные вопросы на публику и редко рассказывает о личной жизни в интервью. Для 40-летнего вратаря это уже второй брак. Ранее он был женат на Нине Вайс: их отношения завершились в 2020 году.
На данный момент информация о расставании основана на публикации немецкой прессы и не получила отдельного публичного подтверждения от супругов. О причинах произошедшего и возможных дальнейших шагах пары официально не сообщалось.
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