Бетис - Хетафе 17 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|зщ
|Марк Бартра
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|6
|пз
|Факундо Берналь
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|7
|нп
|Антони
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Франчо Серрано
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Бордалас
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Бетис
|5
|12
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|5
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Леванте
|5
|5
|15
|Хетафе
|5
|5
|16
|Сельта
|6
|4
|17
|Валенсия
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Малага
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2