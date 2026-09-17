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Бетис - Хетафе 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
17 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бетис
Хетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Франсиско Гарсия
5 Испания зщ Марк Бартра
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
6 Уругвай пз Факундо Берналь
10 Марокко нп Абде Эззалзули
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
7 Бразилия нп Антони
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
8 Сербия зщ Неманья Гудель
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
11 Испания пз Рамон Терратс
6 Испания пз Марио Мартин
23 Бельгия пз Орель Мангала
16 Испания пз Франчо Серрано
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
19 Турция нп Энес Унал
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Хетафе2 : 0Бетис
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Бетис4 : 0Хетафе
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Хетафе1 : 2Бетис
18.09.2024 Испания — Примера 3-й тур Бетис2 : 1Хетафе
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Бетис1 : 1Хетафе
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Хетафе1 : 1Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1Хетафе
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 1Бетис
02.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 0Бетис
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Бетис2 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
3
Лига чемпионов
Атлетико М613
4
Лига чемпионов
Севилья613
5
Лига Европы
Бетис512
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг57
13 Осасуна67
14 Леванте55
15 Хетафе55
16 Сельта64
17 Валенсия64
18
Зона вылета
Малага53
19
Зона вылета
Вильярреал52
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бетис
0%
Ничья
0%
Хетафе
0%

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