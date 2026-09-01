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Малага - Вильярреал 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
17 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Малага
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Малага - Вильярреал, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ла-Росаледа (Малага, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Малага
Малага
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Альфонсо Эрреро
31 Испания зщ Рафита Гарридо
15 Испания зщ Анхель Ресио
4 Испания зщ Эйнар Галилея
12 Испания зщ Хосе Салинас
18 Испания пз Пабло Мартинес
23 Испания пз Исан Мерино
22 Испания пз Даниэль Лоренсо
10 Испания нп Давид Ларрубия
9 Испания нп Чупе
19 Испания нп Хуан Крус
25 Венгрия вр Петер Гулачи
3 США зщ Алекс Фримен
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
24 Канада пз Натан-Дилан Салиба
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Николя Пепе
10 Испания пз Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Испания Хуан Фунес
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
01.04.2018 Испания - Примера 30-й тур Малага1 : 0Вильярреал
05.11.2017 Испания - Примера 11-й тур Вильярреал2 : 0Малага
12.02.2017 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал1 : 1Малага
10.09.2016 Испания - Примера 3-й тур Малага0 : 2Вильярреал
13.02.2016 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал1 : 0Малага
23.09.2015 Испания - Примера 5-й тур Малага0 : 1Вильярреал
17.05.2015 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал2 : 1Малага
10.01.2015 Испания - Примера 18-й тур Малага1 : 1Вильярреал
22.04.2014 Испания - Примера 34-й тур Малага2 : 0Вильярреал
29.11.2013 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал1 : 1Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
3
Лига чемпионов
Атлетико М613
4
Лига чемпионов
Севилья613
5
Лига Европы
Бетис512
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг57
13 Осасуна67
14 Леванте55
15 Хетафе55
16 Сельта64
17 Валенсия64
18
Зона вылета
Малага53
19
Зона вылета
Вильярреал52
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Малага
0%
Ничья
0%
Вильярреал
100%

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