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Эспаньол - Эльче 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
18 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Эспаньол
Эльче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Эльче
Эльче
13 Сербия вр Марко Дмитрович
5 Германия зщ Клеменс Ридель
21 Испания зщ Рохер Инохо
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
16 Словения зщ Ванья Дркушич
4 Испания пз Урко Гонсалес
22 Испания пз Aлекс Калатрава
8 Испания пз Эду Эспосито
9 Испания нп Роберто Фернандес
24 Англия нп Тайрис Долан
18 Испания нп Маркос Фернандес
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
3 Израиль зщ Рой Ревиво
23 Испания зщ Виктор Чуст
2 Испания пз Буба Сангаре
5 Аргентина пз Федерико Редондо
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
20 Испания пз Тете Моренте
11 Испания пз Херман Валера
16 Португалия пз Мартим Нету
8 Испания пз Марк Агуадо
24 Аргентина нп Абьель Осорио
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Эспаньол1 : 0Эльче
27.04.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
18.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Эспаньол2 : 0Эльче
19.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Эльче0 : 1Эспаньол
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол2 : 2Эльче
10.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Эспаньол1 : 2Эльче
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
06.04.2015 Испания - Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1Эльче
02.11.2014 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
3
Лига чемпионов
Атлетико М613
4
Лига чемпионов
Севилья613
5
Лига Европы
Бетис512
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг67
13 Осасуна67
14 Леванте55
15 Хетафе55
16 Сельта64
17 Валенсия64
18
Зона вылета
Малага53
19
Зона вылета
Вильярреал52
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эспаньол
0%
Ничья
0%
Эльче
0%

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