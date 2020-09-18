Эспаньол - Эльче 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|8
|пз
|Эду Эспосито
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|18
|нп
|Маркос Фернандес
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|20
|пз
|Тете Моренте
|11
|пз
|Херман Валера
|16
|пз
|Мартим Нету
|8
|пз
|Марк Агуадо
|24
|нп
|Абьель Осорио
|Маноло Гонсалес
|Мартин Ансельми
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.04.2015
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Бетис
|5
|12
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Леванте
|5
|5
|15
|Хетафе
|5
|5
|16
|Сельта
|6
|4
|17
|Валенсия
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Малага
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2