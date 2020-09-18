Монца - Сассуоло 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Сассуоло, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|24
|пз
|Adam Bakoune
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|22
|нп
|Эсекьель Себальос
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|17
|пз
|Василие Аджич
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Кирон Боуи
|Иван Юрич
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|4
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|4
|4
|14
|Торино
|4
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|4
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0