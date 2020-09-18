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Монца - Сассуоло 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
18 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия);
Монца
Сассуоло

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Сассуоло, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Сассуоло
Сассуоло
20 Сенегал вр Демба Тиам
60 Италия зщ Эдди Куадио
44 Италия зщ Андреа Карбони
3 Италия зщ Лоренсо Луккези
19 Италия пз Самуэле Биринделли
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
24 Италия пз Adam Bakoune
28 Италия пз Андреа Кольпани
9 Португалия нп Гуштаву Варела
22 Аргентина нп Эсекьель Себальос
49 Косово вр Ариянет Мурич
46 Италия зщ Симоне Чинквеграно
15 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
16 Бельгия зщ Федде Лейсен
3 Шотландия зщ Джош Дойг
18 Сербия пз Неманья Матич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
17 Черногория пз Василие Аджич
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Шотландия нп Кирон Боуи
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Монца1 : 0Сассуоло
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 1Монца
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Сассуоло1 : 2Монца
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Монца1 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома412
2
Лига чемпионов
Интер М412
3
Лига чемпионов
Комо410
4
Лига чемпионов
Лацио410
5
Лига Европы
Кальяри49
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло47
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе44
14 Торино43
15 Фиорентина43
16 Парма41
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монца
0%
Ничья
0%
Сассуоло
0%

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