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Бавария - Унион 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Бавария
Унион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
4 Германия зщ Жонатан Та
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
6 Германия пз Йозуа Киммих
14 Колумбия пз Луис Диас
10 Германия пз Джамал Мусиала
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Дания вр Фредерик Рённов
15 Германия зщ Том Роте
2 Германия зщ Феликс Удуохай
4 Бельгия зщ Зено ван ден Босх
28 Австрия пз Кристофер Триммель
6 Германия пз Алёша Кемляйн
11 Южная Корея пз Чон У Ён
20 Швейцария пз Михел Эбишер
9 Германия пз Ливан Бурджу
8 Тунис пз Рани Хедира
21 Германия нп Тим Скарке
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
21.03.2026 Германия — Бундеслига 27-й тур Бавария4 : 0Унион
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Унион2 : 3Бавария
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2Бавария
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Бавария
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0Унион
20.04.2024 Германия — Бундеслига 30-й тур Унион1 : 5Бавария
24.01.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бавария1 : 0Унион
26.02.2023 Германия — Бундеслига 22-й тур Бавария3 : 0Унион
03.09.2022 Германия — Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Бавария
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария4 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Бавария
75%
Ничья
0%
Унион
25%

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