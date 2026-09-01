Бавария - Унион 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|14
|пз
|Луис Диас
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|15
|зщ
|Том Роте
|2
|зщ
|Феликс Удуохай
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|20
|пз
|Михел Эбишер
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|8
|пз
|Рани Хедира
|21
|нп
|Тим Скарке
|Венсан Компани
|21.03.2026
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|24.01.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0