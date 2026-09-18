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Монако - Ланс 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
18 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Монако
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
72 Сенегал зщ Садибу Сане
15 Англия зщ Эрик Дайер
20 Португалия зщ Флавиу Назинью
8 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
10 Россия пз Александр Головин
29 Германия нп Парис Бруннер
7 Франция нп Матис Детурбе
11 Франция нп Маттис Аблин
40 Франция вр Робен Риссер
24 Франция зщ Жонатан Гради
32 Франция зщ Киллиан Антонио
14 Франция зщ Матьё Юдоль
20 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
2 Франция пз Рубен Агилар
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
10 Франция пз Флорьян Товен
5 Черногория пз Андрия Булатович
19 Сенегал нп Абдалла Сима
11 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Бразилия Филипе Луис
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3Монако
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Монако1 : 4Ланс
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ланс4 : 0Монако
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Монако1 : 1Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3Монако
07.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 2 5 : 6Монако
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Монако3 : 0Ланс
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс3 : 0Монако
20.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Монако1 : 4Ланс
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Ланс2 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Монако
0%
Ничья
0%
Ланс
100%

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