Монако - Ланс 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|8
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|29
|нп
|Парис Бруннер
|7
|нп
|Матис Детурбе
|11
|нп
|Маттис Аблин
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|10
|пз
|Флорьян Товен
|5
|пз
|Андрия Булатович
|19
|нп
|Абдалла Сима
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|Филипе Луис
|Дино Топпмёллер
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|07.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 5 : 6
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2