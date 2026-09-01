Нефтехимик - Урал 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Урал, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Сергей Николаевич Юран
|15.11.2025
|Россия — Лига Pari
|19-й тур
|1 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига Pari
|9-й тур
|1 : 1
|11.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|25.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|13.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 2
|14.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Сочи
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|10
|21
|5
|Торпедо М
|10
|19
|6
|Урал
|10
|19
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|10
|17
|9
|Шинник
|10
|15
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|12
|13
|Волга Ул
|10
|11
|14
|Ленинградец
|10
|10
|15
|Челябинск
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|11
|6
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4