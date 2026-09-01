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Нефтехимик - Урал 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Нефтехимик
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Урал, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
15.11.2025 Россия — Лига Pari 19-й тур Нефтехимик1 : 0Урал
08.09.2025 Россия — Лига Pari 9-й тур Урал1 : 1Нефтехимик
11.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Урал3 : 2Нефтехимик
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 1Урал
25.09.2018 Кубок России 1/16 финала Нефтехимик2 : 3Урал
13.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик2 : 2Урал
14.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Урал3 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Ротор1217
8 Уфа1017
9 Шинник1015
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик127
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нефтехимик
0%
Ничья
0%
Урал
0%

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