00:48 ()
Свернуть список

Шинник - КАМАЗ 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Шинник
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
04.04.2026 Россия — Лига Pari 27-й тур Шинник0 : 0КАМАЗ
20.09.2025 Россия — Лига Pari 11-й тур КАМАЗ0 : 0Шинник
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0Шинник
18.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник2 : 2КАМАЗ
14.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ4 : 0Шинник
12.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0Шинник
23.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
27.02.2020 Кубок ФНЛ За 3-е место КАМАЗ0 : 3 ТШинник
08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Ротор1217
8 Уфа1017
9 Шинник1015
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик127
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
КАМАЗ
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close