Шинник - КАМАЗ 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Денис Константинович Бояринцев
|Антон Геннадьевич Хазов
|04.04.2026
|Россия — Лига Pari
|27-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Россия — Лига Pari
|11-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|12.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.02.2020
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|0 : 3 Т
|08.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Сочи
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|10
|21
|5
|Торпедо М
|10
|19
|6
|Урал
|10
|19
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|10
|17
|9
|Шинник
|10
|15
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|12
|13
|Волга Ул
|10
|11
|14
|Ленинградец
|10
|10
|15
|Челябинск
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|11
|6
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4