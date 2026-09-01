Белшина - Минск 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25.07.2026
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|15.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|5 : 1
|12.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 4
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 3
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|21
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|20
|41
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|20
|40
|4
|Динамо-Брест
|22
|37
|5
|Гомель
|22
|36
|6
|Неман
|21
|34
|7
|Минск
|22
|34
|8
|Витебск
|22
|33
|9
|Торпедо-БелАЗ
|21
|27
|10
|Славия-Мозырь
|21
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|22
|23
|13
|БАТЭ
|21
|18
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|22
|11