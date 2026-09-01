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Белшина - Минск 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
18 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Белшина
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Минск
Минск
История личных встреч
25.07.2026 Кубок Беларуси 1/8 финала Белшина1 : 2Минск
15.05.2026 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Минск5 : 1Белшина
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина3 : 1Минск
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Минск2 : 1Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2Минск
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Белшина2 : 2Минск
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 4Белшина
05.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск2 : 2Белшина
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Белшина1 : 3Минск
28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 3Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2145
2
Лига конференций
МЛ Витебск2041
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Динамо-Брест2237
5 Гомель2236
6 Неман2134
7 Минск2234
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2223
13 БАТЭ2118
14
Стыковая зона
Белшина2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2211
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Белшина
0%
Ничья
0%
Минск
100%

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