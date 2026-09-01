Севилья - Барселона 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|18
|пз
|Хон Гуриди
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|9
|нп
|Робби Юр
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Энтони Гордон
|12
|пз
|Хави Эспарт
|7
|пз
|Фермин Лопес
|Луис Гарсия Пласа
|Ханс-Дитер Флик
|15.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|5 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Сельта
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Малага
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2