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Севилья - Барселона 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
19 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Севилья
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
30ИспанияпзМигель Сьерра
18ИспанияпзХон Гуриди
20ПортугалияпзФелиш Коррея
24ФранцияпзЮссуф Фофана
9ШотландиянпРобби Юр
13ПольшаврВойцех Щенсны
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
5ИспаниязщПау Кубарси
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
17АнглияпзЭнтони Гордон
12ИспанияпзХави Эспарт
7ИспанияпзФермин Лопес
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
15.03.2026Испания — Примера28-й турБарселона5 : 2Севилья
05.10.2025Испания — Примера8-й турСевилья4 : 1Барселона
09.02.2025Испания — Примера23-й турСевилья1 : 4Барселона
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1Севилья
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг67
13 Осасуна67
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Сельта64
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Малага63
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Севилья
0%
Ничья
0%
Барселона
100%

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