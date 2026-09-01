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Венеция - Лацио 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
19 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Венеция
Лацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лацио, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Лацио
Рим
1 Сербия вр Филип Станкович
3 Бельгия зщ Йоэль Шингтьен
5 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
15 Бразилия зщ Жуан Жесус
2 Аргентина зщ Матиас Морено
18 Франция пз Антуан Эно
71 Испания пз Кике Перес
19 Швейцария пз Симон Зом
26 Хорватия пз Тома Башич
10 Эквадор нп Джон Йебоа
45 Нигерия нп Акор Адамс
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Романо Флориани
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Франция пз Реда Белахьяне
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
22 Италия нп Маттео Канчелльери
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Венеция0 : 0Лацио
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лацио3 : 1Венеция
14.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Лацио1 : 0Венеция
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Венеция1 : 3Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома412
2
Лига чемпионов
Интер М412
3
Лига чемпионов
Комо410
4
Лига чемпионов
Лацио410
5
Лига Европы
Кальяри49
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло47
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе44
14 Торино43
15 Фиорентина43
16 Парма41
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Венеция
0%
Ничья
0%
Лацио
0%

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