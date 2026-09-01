Венеция - Лацио 19 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лацио, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Филип Станкович
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|2
|зщ
|Матиас Морено
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|26
|пз
|Тома Башич
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|14.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|4
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|4
|4
|14
|Торино
|4
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|4
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0