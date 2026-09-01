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Вердер - Аугсбург 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
19 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вердер
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
02.05.2026Германия — Бундеслига32-й турВердер1 : 3Аугсбург
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турАугсбург0 : 0Вердер
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турВердер0 : 2Аугсбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турАугсбург2 : 2Вердер
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3Вердер
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВердер2 : 0Аугсбург
04.03.2023Германия — Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022Германия — Бундеслига6-й турВердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турАугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВердер2 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вердер
0%
Ничья
0%
Аугсбург
0%

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