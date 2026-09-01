Вердер - Аугсбург 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0