Ле-Ман - Лорьян 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ле-Ман - Лорьян, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|98
|вр
|Николя Косик
|15
|зщ
|Noa Boisse
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|5
|зщ
|Ароль Войе
|26
|зщ
|Райан Бамба
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|11
|пз
|Adil Bourabaa
|8
|пз
|Александр Лоре
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|77
|пз
|Панос Кацерис
|33
|пз
|Габен Бернардо
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|72
|пз
|Ноа Мбамба
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
|04.02.2020
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|4 : 2
|23.08.2019
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 2
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|11.01.2012
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 1
|16.01.2010
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 3
|29.08.2009
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|03.05.2008
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|15.12.2007
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2