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Ле-Ман - Лорьян 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
19 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Ле-Ман
Лорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ле-Ман - Лорьян, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Лорьян
Лорьян
98ФранцияврНиколя Косик
15ФранциязщNoa Boisse
17ФранциязщСамюэль Йоху
5ФранциязщАроль Войе
26ФранциязщРайан Бамба
22ФранциязщLucas Calodat
11ФранцияпзAdil Bourabaa
8ФранцияпзАлександр Лоре
10ФранциянпJean Vercruysse
14ЦАРнпЛуи Мафута
25СенегалнпДам Гейе
38ШвейцарияврИвон Мвого
20ГвинеязщДембо Силла
3ТунисзщМонтассар Тальби
32ГаназщНатаниэль Аджей
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
77ГрецияпзПанос Кацерис
33ФранцияпзГабен Бернардо
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
72БельгияпзНоа Мбамба
18ФранциянпИбраима Бальде
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
04.02.2020Франция - Лига 223-й турЛорьян4 : 2Ле-Ман
23.08.2019Франция - Лига 25-й турЛе-Ман1 : 2Лорьян
13.08.2019Франция - Кубок лиги1-й раундЛорьян1 : 2Ле-Ман
11.01.2012Франция - Кубок лиги1/4 финалаЛе-Ман0 : 1Лорьян
16.01.2010Франция - Лига 120-й турЛе-Ман0 : 3Лорьян
29.08.2009Франция - Лига 14-й турЛорьян1 : 0Ле-Ман
30.05.2009Франция - Лига 138-й турЛорьян1 : 1Ле-Ман
09.08.2008Франция - Лига 11-й турЛе-Ман0 : 1Лорьян
03.05.2008Франция - Лига 136-й турЛорьян0 : 0Ле-Ман
15.12.2007Франция - Лига 118-й турЛе-Ман0 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ле-Ман
0%
Ничья
0%
Лорьян
0%

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