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Анже - Труа 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
19 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Аззедин Суйфи (Франция);
Анже
Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Труа
Труа
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
2ГаитипзКарлан Аркюс
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
26ФранциянпАнтони Бермон
33АвстралияврПатрик Бич
2ФранциязщLucas Maronnier
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
3ФранциязщAnis Ouzenadji
8СенегалпзМухамед Диоп
29ТогопзДерман Карим
17ФранцияпзАнтуан Миль
22ФранцияпзЮго Пикар
7ФранцияпзКандет Диавара
9ФранциянпЖереми Ле Дуарон
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
История личных встреч
20.04.2024Франция - Лига 233-й турАнже2 : 1Труа
16.12.2023Франция - Лига 218-й турТруа1 : 4Анже
27.05.2023Франция - Лига 137-й турАнже2 : 1Труа
28.08.2022Франция - Лига 14-й турТруа3 : 1Анже
23.01.2022Франция - Лига 122-й турАнже2 : 1Труа
26.09.2021Франция - Лига 18-й турТруа1 : 1Анже
17.01.2018Франция - Лига 121-й турАнже3 : 1Труа
25.11.2017Франция - Лига 114-й турТруа3 : 0Анже
02.04.2016Франция - Лига 132-й турТруа0 : 1Анже
19.09.2015Франция - Лига 16-й турАнже1 : 0Труа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Анже
0%
Ничья
0%
Труа
0%

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