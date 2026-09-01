Анже - Труа 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|26
|нп
|Антони Бермон
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|3
|зщ
|Anis Ouzenadji
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|29
|пз
|Дерман Карим
|17
|пз
|Антуан Миль
|22
|пз
|Юго Пикар
|7
|пз
|Кандет Диавара
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|20.04.2024
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|1 : 4
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|19.09.2015
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2