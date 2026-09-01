Лион - Ренн 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ренн, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|пз
|Павел Шульц
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|28
|пз
|Адриен Томассон
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|Паулу Фонсека
|Франк Эз
|03.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|4 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|26.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 4
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|4
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|4
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2