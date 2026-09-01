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Лион - Ренн 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
19 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лион
Ренн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ренн, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Ренн
Ренн
1 Словакия вр Доминик Грейф
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
20 Австрия зщ Феликс Бахер
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
2 Дания пз Мадс Бидструп
23 Англия пз Тайлер Мортон
7 Гана пз Эрнест Нуама
10 Чехия пз Павел Шульц
8 Франция пз Корентин Толиссо
17 Бельгия нп Луа Опенда
30 Франция вр Брис Самба
14 США зщ Брайан Рейнольдс
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
24 Франция зщ Антони Руо
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
28 Франция пз Адриен Томассон
21 Франция пз Валентин Ронжье
45 Франция пз Махди Камара
10 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Эстебан Леполь
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Франк Эз
История личных встреч
03.05.2026 Франция — Лига 1 32-й тур Лион4 : 2Ренн
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 1Лион
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Лион4 : 1Ренн
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн3 : 0Лион
26.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Лион2 : 3Ренн
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ренн0 : 1Лион
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 1Ренн
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн3 : 2Лион
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Лион2 : 4Ренн
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
Ренн410
4
Лига чемпионов
Париж48
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург47
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс44
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лион
0%
Ничья
0%
Ренн
0%

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