Алверка - Риу Аве 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Риу Аве, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Матеус Мендес
|4
|зщ
|Яя Боджанг
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|12
|пз
|Isaac James
|6
|пз
|Davy Gui
|25
|пз
|Ian Luccas
|10
|нп
|Шикинью
|19
|нп
|Дауда Камара
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|20
|зщ
|Жоау Томе
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|3
|пз
|Симон Гарсия
|24
|пз
|Педру Амарал
|5
|пз
|Андреас Нтои
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|80
|пз
|Sebastian Clemmensen
|79
|пз
|Miguel Patricio
|7
|пз
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|Сотирис Силайдопулос
|04.04.2026
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Морейренсе
|6
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|7
|11
|Маритиму
|6
|7
|12
|Алверка
|6
|5
|13
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|14
|Фамаликан
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1