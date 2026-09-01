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Алверка - Риу Аве 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Алверка
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Риу Аве, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Риу Аве
Вила-ду-Конде
31БразилияврМатеус Мендес
4ГамбиязщЯя Боджанг
21ИспаниязщСерхи Гомес
20ПортугалиязщДиогу Спенсер
55ПортугалиязщФрансишку Шиссумба
12НигерияпзIsaac James
6Кот-д&#039;ИвуарпзDavy Gui
25БразилияпзIan Luccas
10Португалиянп Шикинью
19ИспаниянпДауда Камара
22БразилиянпLucas Figueiredo
99НидерландыврЭннио ван дер Гау
20ПортугалиязщЖоау Томе
23АргентиназщФрансиско Петрассо
3КолумбияпзСимон Гарсия
24ПортугалияпзПедру Амарал
5ГрецияпзАндреас Нтои
44ВенгрияпзТамаш Никичер
80ТогопзSebastian Clemmensen
79ПортугалияпзMiguel Patricio
7БразилияпзДиого Безерра
11ИспаниянпJalen Blesa
Главные тренеры
ГрецияСотирис Силайдопулос
История личных встреч
04.04.2026Португалия — Примейра28-й турРиу Аве1 : 2Алверка
08.11.2025Португалия — Примейра11-й турАлверка1 : 1Риу Аве
23.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаАлверка2 : 2 2 : 4Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Морейренсе67
10 Жил Висенте57
11 Маритиму67
12 Алверка65
13 Витория Гимарайнш64
14 Фамаликан64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алверка
0%
Ничья
0%
Риу Аве
0%

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