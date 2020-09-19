Спортинг - Арока 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|31
|нп
|Луйс Гильерме
|97
|нп
|Луис Суарес
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|18
|зщ
|Орест Лебеденко
|6
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|Руй Боржеш
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Морейренсе
|6
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|7
|11
|Маритиму
|6
|7
|12
|Алверка
|6
|5
|13
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|14
|Фамаликан
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1