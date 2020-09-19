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Спортинг - Арока 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
19 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Спортинг
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
6БельгиязщЗено Дебаст
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
10МозамбикпзДжени Катамо
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
31БразилиянпЛуйс Гильерме
97КолумбиянпЛуис Суарес
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
15ИспаниязщХави Санчес
3ИспаниязщХосе Фонтан
18УкраиназщОрест Лебеденко
6НидерландыпзEspen van Ee
8ЯпонияпзТаити Фукуи
19УругвайпзAlfonso Trezza
14Южная КореяпзХюн Чу Ли
7ФранцияпзНайс Джуара
17ИспаниянпIvan Barbero
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
24.01.2026Португалия — Примейра19-й турАрока1 : 2Спортинг
17.08.2025Португалия — Примейра2-й турСпортинг6 : 0Арока
15.02.2025Португалия — Примейра22-й турСпортинг2 : 2Арока
13.09.2024Португалия — Примейра5-й турАрока0 : 3Спортинг
10.03.2024Португалия — Примейра25-й турАрока0 : 3Спортинг
08.10.2023Португалия — Примейра8-й турСпортинг2 : 1Арока
16.04.2023Португалия - Примейра28-й турСпортинг1 : 1Арока
24.01.2023Португалия - Кубок лиги1/2 финалаАрока1 : 2Спортинг
29.10.2022Португалия - Примейра11-й турАрока1 : 0Спортинг
05.03.2022Португалия - Примейра25-й турСпортинг2 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Морейренсе67
10 Жил Висенте57
11 Маритиму67
12 Алверка65
13 Витория Гимарайнш64
14 Фамаликан64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Арока
0%

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