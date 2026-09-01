Ислочь - Неман 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|05.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|25.05.2024
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 0
|27.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|21
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|20
|40
|4
|Динамо-Брест
|22
|37
|5
|Гомель
|22
|36
|6
|Неман
|21
|34
|7
|Минск
|23
|34
|8
|Витебск
|22
|33
|9
|Торпедо-БелАЗ
|21
|27
|10
|Славия-Мозырь
|21
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|23
|23
|13
|Белшина
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|22
|11