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Ислочь - Неман 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
19 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Ислочь
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Неман
Гродно
История личных встреч
15.05.2026Беларусь — Высшая лига8-й турНеман0 : 1Ислочь
29.11.2025Беларусь — Высшая лига30-й турИслочь2 : 0Неман
04.07.2025Беларусь — Высшая лига15-й турНеман2 : 0Ислочь
09.03.2025Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчИслочь0 : 0 2 : 4Неман
05.03.2025Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчНеман0 : 0Ислочь
14.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й турНеман0 : 3Ислочь
25.05.2024Кубок БеларусиФиналНеман2 : 0Ислочь
27.04.2024Беларусь — Высшая лига6-й турИслочь2 : 0Неман
28.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й турНеман0 : 0Ислочь
04.06.2023Беларусь - Высшая лига11-й турИслочь0 : 3Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2145
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Динамо-Брест2237
5 Гомель2236
6 Неман2134
7 Минск2334
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2211
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ислочь
0%
Ничья
0%
Неман
0%

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