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Ремо - Сантос 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 28-й тур
Ремо
Сантос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ремо - Сантос, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ремо
Белен
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
03.04.2026 Бразилия — Серия А 9-й тур Сантос2 : 0Ремо
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2757
2 Палмейрас2756
3 Атлетико Паранаэнсе2746
4 Баия2746
5 Флуминенсе2745
6 Крузейро2742
7 Атлетико Минейро2639
8 Коритиба2738
9 Ред Булл Брагантино2636
10 Сантос2635
11 Ботафого2735
12 Сан-Паулу2633
13 Витория2733
14 Коринтианс2732
15 Мирасол2729
16 Гремио2728
17
Зона вылета
Васко да Гама2628
18
Зона вылета
Интернасьонал2728
19
Зона вылета
Ремо2723
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ремо
0%
Ничья
0%
Сантос
0%

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