Ремо - Сантос 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ремо - Сантос, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Пабло Войвода
|03.04.2026
|Бразилия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|27
|57
|2
|Палмейрас
|27
|56
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|46
|4
|Баия
|27
|46
|5
|Флуминенсе
|27
|45
|6
|Крузейро
|27
|42
|7
|Атлетико Минейро
|26
|39
|8
|Коритиба
|27
|38
|9
|Ред Булл Брагантино
|26
|36
|10
|Сантос
|26
|35
|11
|Ботафого
|27
|35
|12
|Сан-Паулу
|26
|33
|13
|Витория
|27
|33
|14
|Коринтианс
|27
|32
|15
|Мирасол
|27
|29
|16
|Гремио
|27
|28
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|26
|28
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|27
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|26
|17