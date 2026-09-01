Борнмут - Ливерпуль 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
|Марко Розе
|Андони Ираола
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|21.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 7
Лига конференций
|Халл Сити
|5
|8
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|9
|Челси
|5
|7
|10
|Ливерпуль
|4
|6
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Ноттингем Форест
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Астон Вилла
|5
|4
|16
|Борнмут
|4
|3
|17
|Кристал Пэлас
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0