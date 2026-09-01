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Борнмут - Ливерпуль 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Борнмут
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
5 Англия зщ Джеймс Хилл
14 Португалия зщ Антониу Силва
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
37 Бразилия пз Райан
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
12 США пз Тайлер Адамс
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
29 Франция нп Брэдли Баркола
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Испания Андони Ираола
История личных встреч
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Борнмут3 : 2Ливерпуль
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 2Борнмут
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Борнмут0 : 2Ливерпуль
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 0Борнмут
21.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут0 : 4Ливерпуль
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Борнмут1 : 2Ливерпуль
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль3 : 1Борнмут
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль2 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Эвертон59
6
Лига Европы
Лидс Юнайтед48
7
Лига конференций
Халл Сити58
8 Ньюкасл Юнайтед58
9 Челси57
10 Ливерпуль46
11 Ипсвич Таун56
12 Ноттингем Форест45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Астон Вилла54
16 Борнмут43
17 Кристал Пэлас43
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
19
Зона вылета
Фулхэм41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Борнмут
100%
Ничья
0%
Ливерпуль
0%

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