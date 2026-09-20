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Милан - Лечче 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Милан
Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
21НигерияпзСаму Чуквезе
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
22БельгиянпДиегу Морейра
11СШАнпКристиан Пулишич
30ИталияврВладимиро Фальконе
25ИталиязщАнтонино Галло
17ПортугалиязщДанилу Вейга
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
29МалипзЛассана Кулибали
14МароккопзЮссеф Мале
20СербияпзИван Илич
9СербиянпНикола Штулич
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
18.01.2026Италия — Серия А21-й турМилан1 : 0Лечче
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаМилан3 : 0Лечче
29.08.2025Италия — Серия А2-й турЛечче0 : 2Милан
08.03.2025Италия — Серия А28-й турЛечче2 : 3Милан
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0Лечче
06.04.2024Италия - Серия А31-й турМилан3 : 0Лечче
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЛечче2 : 2Милан
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турМилан2 : 0Лечче
14.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турЛечче2 : 2Милан
22.06.2020Италия - Серия А27-й турЛечче1 : 4Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Кальяри512
4
Лига чемпионов
Комо410
5
Лига Европы
Лацио410
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло57
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Монца54
16 Фиорентина43
17 Болонья52
18
Зона вылета
Парма41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Милан
0%
Ничья
0%
Лечче
0%

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