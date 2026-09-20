Милан - Лечче 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|30
|пз
|Ардон Яшари
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|22
|нп
|Диегу Морейра
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|25
|зщ
|Антонино Галло
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Иван Илич
|9
|нп
|Никола Штулич
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|Рубен Аморим
|Эусебио Ди Франческо
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лацио
|4
|10
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|5
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Монца
|5
|4
|16
|Фиорентина
|4
|3
|17
|Болонья
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0