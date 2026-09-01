00:00 ()
Расписание матчей
Суббота 19 сентября
Воскресенье 20 сентября
Свернуть список

Байер - РБ Лейпциг 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Байер
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
24ИспанияпзАлеш Гарсия
6АргентинапзИгнасио Фернандес
19ФранцияпзМусса Диаби
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
35КамеруннпКристиан Кофане
26БельгияврМартен Вандевордт
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
17ГерманиязщРидле Баку
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
10ГерманияпзБраян Груда
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
27ФранциянпТидиам Гомис
7НорвегиянпАнтонио Нуса
28ФранциянпКристофер Нкунку
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
АргентинаМартин Гастон Демикелис
История личных встреч
02.05.2026Германия — Бундеслига32-й турБайер4 : 1РБ Лейпциг
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3Байер
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турРБ Лейпциг2 : 2Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3РБ Лейпциг
20.01.2024Германия — Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 3Байер
19.08.2023Германия — Бундеслига1-й турБайер3 : 2РБ Лейпциг
23.04.2023Германия — Бундеслига29-й турБайер2 : 0РБ Лейпциг
29.10.2022Германия — Бундеслига12-й турРБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБайер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг1 : 3Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария410
2
Лига чемпионов
Фрайбург410
3
Лига чемпионов
Боруссия Д39
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Майнц47
6
Лига конференций
Вердер47
7 РБ Лейпциг36
8 Эльферсберг36
9 Айнтрахт Ф45
10 Байер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн44
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Гамбург43
16
Стыковая зона
Падерборн 0731
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Байер
0%
Ничья
0%
РБ Лейпциг
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close