Байер - РБ Лейпциг 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|19
|пз
|Мусса Диаби
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|зщ
|Ридле Баку
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|7
|нп
|Антонио Нуса
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|Карлес Мартинес
|Мартин Гастон Демикелис
|02.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|20.01.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Майнц
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Вердер
|4
|7
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Эльферсберг
|3
|6
|9
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|4
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Гамбург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0