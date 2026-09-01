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Падерборн 07 - Хоффенхайм 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
20 Сентября 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Падерборн 07
Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Хоффенхайм, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Хоффенхайм
Зинсхайм
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
17ГерманияпзЛорин Курда
40ХорватиянпГабриэль Видович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
30ГерманиянпСтефано Марино
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
39НидерландызщМатс Ротс
18НидерландыпзВаутер Бюргер
7КосовопзЛеон Авдуллаху
10ЧехиянпАдам Гложек
14ДаниянпАдам Дагим
19ГерманиянпТим Лемперле
8АвстриянпПатрик Виммер
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турПадерборн 071 : 1Хоффенхайм
01.11.2019Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 0Падерборн 07
21.03.2015Германия - Бундеслига26-й турПадерборн 070 : 0Хоффенхайм
25.10.2014Германия - Бундеслига9-й турХоффенхайм1 : 0Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария410
2
Лига чемпионов
Фрайбург410
3
Лига чемпионов
Боруссия Д39
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Майнц47
6
Лига конференций
Вердер47
7 РБ Лейпциг36
8 Эльферсберг36
9 Айнтрахт Ф45
10 Байер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн44
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Гамбург43
16
Стыковая зона
Падерборн 0731
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Падерборн 07
0%
Ничья
0%
Хоффенхайм
0%

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