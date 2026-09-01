Падерборн 07 - Хоффенхайм 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Хоффенхайм, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|17
|пз
|Лорин Курда
|40
|нп
|Габриэль Видович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|30
|нп
|Стефано Марино
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|39
|зщ
|Матс Ротс
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|10
|нп
|Адам Гложек
|14
|нп
|Адам Дагим
|19
|нп
|Тим Лемперле
|8
|нп
|Патрик Виммер
|Кристиан Ильцер
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|01.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|21.03.2015
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|25.10.2014
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Майнц
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Вердер
|4
|7
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Эльферсберг
|3
|6
|9
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|4
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Гамбург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0