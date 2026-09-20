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Ницца - Лилль 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ницца
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
23СенегалврЙеванн Диуф
28БельгиязщАксель Витсель
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
35ФранциязщXavier Mandza
92ФранцияпзЖонатан Клосс
27ФранцияпзНильс Нкунку
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
7ФранциянпГотье Эн
10ФранциянпСофьян Диоп
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
28ФранцияпзГаэтан Перрен
18ЯпониянпАясэ Уэда
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ИталияДавиде Анчелотти
История личных встреч
18.04.2026Франция — Лига 130-й турЛилль0 : 0Ницца
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНицца2 : 0Лилль
17.01.2025Франция — Лига 118-й турЛилль2 : 1Ницца
10.11.2024Франция — Лига 111-й турНицца2 : 2Лилль
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛилль2 : 2Ницца
11.08.2023Франция - Лига 11-й турНицца1 : 1Лилль
29.01.2023Франция - Лига 120-й турНицца1 : 0Лилль
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛилль1 : 2Ницца
14.05.2022Франция - Лига 137-й турНицца1 : 3Лилль
14.08.2021Франция - Лига 12-й турЛилль0 : 4Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Париж511
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Ренн410
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург57
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс54
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ницца
0%
Ничья
0%
Лилль
0%

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