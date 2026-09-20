Ницца - Лилль 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|11
|нп
|Элье Ваи
|7
|нп
|Готье Эн
|10
|нп
|Софьян Диоп
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|Оливье Панталони
|Давиде Анчелотти
|18.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|5
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|5
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2