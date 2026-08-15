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Эштрела - Академику 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
20 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Эштрела
Академику

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Академику, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Академику
Визеу
История личных встреч
14.09.2026 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 3Эштрела
10.09.2026 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1
05.09.2026 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела2 : 2
30.08.2026 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 3Эштрела
15.08.2026 Португалия — Примейра 2-й тур 2 : 2Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Маритиму78
10 Жил Висенте68
11 Фамаликан77
12 Морейренсе67
13 Алверка65
14 Витория Гимарайнш64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал74
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эштрела
0%
Ничья
0%
Академику
0%

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