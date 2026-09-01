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Фейеноорд - Утрехт 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
20 Сентября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Фейеноорд
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Испания нп Начо Ферри
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Бельгия зщ Матисс Дидден
5 Кипр зщ Николас Панайоту
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
20 Нидерланды пз Дани де Вит
34 Нидерланды пз Дави ван ден Берг
92 Буркина-Фасо пз Артур Загре
11 Испания пз Анхель Аларкон
10 Франция пз Йоанн Катлин
9 Украина нп Артём Степанов
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Утрехт0 : 1Фейеноорд
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фейеноорд3 : 2Утрехт
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд1 : 2Утрехт
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт0 : 2Фейеноорд
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фейеноорд4 : 2Утрехт
20.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 1Утрехт
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт1 : 5Фейеноорд
23.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд3 : 1Утрехт
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд2 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген711
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
8 Фортуна610
9 Гоу Эхед Иглс69
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фейеноорд
0%
Ничья
0%
Утрехт
0%

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