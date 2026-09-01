Фейеноорд - Утрехт 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Матисс Дидден
|5
|зщ
|Николас Панайоту
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|20
|пз
|Дани де Вит
|34
|пз
|Дави ван ден Берг
|92
|пз
|Артур Загре
|11
|пз
|Анхель Аларкон
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Артём Степанов
|Джованни ван Бронкхорст
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|11
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
|8
|Фортуна
|6
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2