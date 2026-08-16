Амед - Бешикташ 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Амед - Бешикташ, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Винченцо Итальяно
|13.09.2026
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|5 : 0
|06.09.2026
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2026
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2026
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2026
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Бешикташ
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Коджаэлиспор
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Аланьяспор
|6
|11
|5
|Амед
|5
|10
|6
|Касымпаша
|6
|10
|7
|Ризеспор
|5
|9
|8
|Газиантеп
|6
|8
|9
|Трабзонспор
|5
|7
|10
|Генчлербирлиги
|5
|7
|11
|Чорум
|6
|7
|12
|Фенербахче
|5
|7
|13
|Эрзурумспор
|5
|4
|14
|Истанбул Башакшехир
|5
|4
|15
|Самсунспор
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гёзтепе
|5
|2