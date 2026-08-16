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Амед - Бешикташ 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Амед
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Амед - Бешикташ, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Амед
Диярбакыр
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
13.09.2026 Турция — Суперлига 5-й тур Амед5 : 0
06.09.2026 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 2Амед
31.08.2026 Турция — Суперлига 3-й тур Амед2 : 1
24.08.2026 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 0Амед
16.08.2026 Турция — Суперлига 1-й тур Амед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай513
2
Лига чемпионов
Бешикташ512
3
Лига Европы
Коджаэлиспор612
4
Лига конференций
Аланьяспор611
5 Амед510
6 Касымпаша610
7 Ризеспор59
8 Газиантеп68
9 Трабзонспор57
10 Генчлербирлиги57
11 Чорум67
12 Фенербахче57
13 Эрзурумспор54
14 Истанбул Башакшехир54
15 Самсунспор54
16
Зона вылета
Коньяспор64
17
Зона вылета
Эюпспор53
18
Зона вылета
Гёзтепе52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Амед
0%
Ничья
0%
Бешикташ
0%

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