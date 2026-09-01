Заглембе Л - Висла Плоцк 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Висла Плоцк, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 1
|18.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|3 : 1
|20.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|4 : 0
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 0
|29.01.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|10.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Висла Кр
|9
|17
| 3
Лига Европы
|Легия
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Лех П
|7
|16
|5
|Заглембе Л
|8
|15
|6
|Корона
|9
|15
|7
|Пяст
|8
|13
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|7
|12
|11
|Видзев
|9
|9
|12
|Висла Плоцк
|7
|8
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3