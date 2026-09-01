00:04 ()
Расписание матчей
Суббота 19 сентября
Воскресенье 20 сентября
Свернуть список

Заглембе Л - Висла Плоцк 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
20 Сентября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Заглембе Л
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Висла Плоцк, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
02.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л2 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1Заглембе Л
08.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк2 : 0Заглембе Л
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Заглембе Л2 : 1Висла Плоцк
18.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л3 : 1Висла Плоцк
20.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
29.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Висла Плоцк
10.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Заглембе Л0 : 1Висла Плоцк
23.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Висла Плоцк1 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Висла Кр917
3
Лига Европы
Легия816
4
Лига конференций
Лех П716
5 Заглембе Л815
6 Корона915
7 Пяст813
8 Погонь712
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония712
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заглембе
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close