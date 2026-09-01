Селтик - Рейнджерс 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дерек Макиннс
|13.09.2026
|Шотландия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 0
|10.05.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|01.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|6
|18
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|6
|13
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|6
|12
| 4
Плей-офф чемпионов
|Данди
|7
|10
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|7
|10
| 6
Плей-офф чемпионов
|Сент-Джонстон
|7
|8
| 7
Переходной турнир
|Абердин
|7
|8
| 8
Переходной турнир
|Мазервелл
|7
|8
| 9
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|7
|8
| 10
Переходной турнир
|Хайберниан
|7
|7
| 11
Переходной турнир
|Фалкирк
|7
|6
| 12
Переходной турнир
|Килмарнок
|6
|4