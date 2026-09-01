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Селтик - Рейнджерс 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
20 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 7-й тур
Селтик
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Шотландия Дерек Макиннс
История личных встреч
13.09.2026 Шотландия — Кубок лиги 1/4 финала Рейнджерс3 : 0Селтик
10.05.2026 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик3 : 1Рейнджерс
08.03.2026 Кубок Шотландии 1/4 финала Рейнджерс0 : 0 2 : 4Селтик
01.03.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 29-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.01.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик1 : 3Рейнджерс
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВРейнджерс
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 0Селтик
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Селтик618
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс613
3
Плей-офф чемпионов
Хартс612
4
Плей-офф чемпионов
Данди710
5
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен710
6
Плей-офф чемпионов
Сент-Джонстон78
7
Переходной турнир
Абердин78
8
Переходной турнир
Мазервелл78
9
Переходной турнир
Данди Юнайтед78
10
Переходной турнир
Хайберниан77
11
Переходной турнир
Фалкирк76
12
Переходной турнир
Килмарнок64
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Селтик
100%
Ничья
0%
Рейнджерс
0%

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