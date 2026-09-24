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Сербия - Греция 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Сербия
Греция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Греция, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Греция
23 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
2 Сербия зщ Страхиня Эракович
3 Сербия зщ Страхиня Павлович
11 Сербия зщ Филип Костич
Сербия зщ Коста Неделькович
Сербия зщ Стефан Букинац
10 Сербия пз Саша Лукич
14 Сербия пз Андрия Живкович
7 Сербия пз Душан Тадич
Сербия пз Сергей Милинкович-Савич
Сербия нп Лука Йович
12 Греция вр Константинос Цолакис
2 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
3 Греция зщ Константинос Кульеракис
4 Греция зщ Константинос Мавропанос
21 Греция зщ Константинос Цимикас
16 Греция пз Христос Зафейрис
8 Греция пз Христос Музакитис
7 Греция пз Георгиос Масурас
10 Греция пз Христос Цолис
19 Греция пз Константинос Карецас
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Греция0 : 2Сербия
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Лига A. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция00
2
1/4 финала
Нидерланды00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Германия00
Лига A. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига A. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Уэльс00
2
1/4 финала
Дания00
3
Стыковая зона
Португалия00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига B. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3
Стыковая зона
Северная Македония00
4
Зона вылета
Шотландия00
Лига B. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3
Стыковая зона
Венгрия00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига B. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3
Стыковая зона
Израиль00
4
Зона вылета
Косово00
Лига B. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3
Стыковая зона
Румыния00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига C. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Зона вылета
Беларусь00
Лига C. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига C. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Зона вылета
Словакия00
Лига C. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Болгария00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Сербия
80%
Ничья
0%
Греция
20%

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