Сербия - Греция 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Греция, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|2
|зщ
|Страхиня Эракович
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
|11
|зщ
|Филип Костич
|зщ
|Коста Неделькович
|зщ
|Стефан Букинац
|10
|пз
|Саша Лукич
|14
|пз
|Андрия Живкович
|7
|пз
|Душан Тадич
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|нп
|Лука Йович
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|16
|пз
|Христос Зафейрис
|8
|пз
|Христос Музакитис
|7
|пз
|Георгиос Масурас
|10
|пз
|Христос Цолис
|19
|пз
|Константинос Карецас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Велько Паунович
|Иван Йованович
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Турция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Германия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уэльс
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Дания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Португалия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Беларусь
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Словакия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Болгария
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0