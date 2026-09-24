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Андорра - Мальта 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра), вместимость: 5600
24 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 1-й тур
Андорра
Мальта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Мальта, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Мальта
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Италия Эмилио Де Лео
История личных встреч
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур Мальта0 : 0Андорра
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 2-й тур Андорра0 : 1Мальта
14.11.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур Мальта3 : 1Андорра
10.10.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 3-й тур Андорра0 : 0Мальта
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Андорра
75%
Ничья
0%
Мальта
25%

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