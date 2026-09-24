Андорра - Мальта 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Мальта, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Кольдо Альварес
|Эмилио Де Лео
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 0
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 2-й тур
|0 : 1
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 5-й тур
|3 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0